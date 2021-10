https://mundo.sputniknews.com/20211028/video-un-dinosaurio-irrumpe-en-la-onu-para-advertir-a-los-humanos-de-una-inminente-extincion-1117616291.html

Video: un 'dinosaurio' irrumpe en la ONU para advertir a los humanos de una inminente extinción

Video: un 'dinosaurio' irrumpe en la ONU para advertir a los humanos de una inminente extinción

El cambio climático sigue siendo una de las amenazas medioambientales más preocupantes. La ONU ha lanzado una iniciativa poco usual: dio la palabra a un... 28.10.2021, Sputnik Mundo

El video, titulado No elijan la extinción y traducido a 35 idiomas —en español, fue la actriz mexicana Eiza González quien prestó su voz a Frankie— muestra al feroz velociraptor entrando en la sala de conferencias de la ONU ante la sorpresa de todos los presentes. Luego de ahuyentar a un guardia de seguridad, se apodera del micrófono y comienza con su emotiva intervención."Sé unas cuantas cosas sobre la extinción", expresa Frankie. "Ustedes pensarán que esto es algo obvio, pero extinguirse no es nada bueno", prosigue.Frankie pone de relieve que la humanidad va hacia un desastre climático, pues los gobiernos de todo el mundo gastan más de 420.000 millones de dólares anuales en subsidios a los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón, de hecho "pagando por la desaparición de su propia especie". Tales cantidades de dinero serían suficientes como para erradicar la pobreza extrema en todo el mundo o proporcionar las vacunas contra el COVID-19 a todas las personas del planeta."Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos", declara Frankie.El dinosaurio añade que la humanidad tiene "una oportunidad única" para prevenir la extinción de su especie. "Es hora que dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios", concluye Frankie.El administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner, advierte que la crisis climática se acelera, mientras cientos de millones de personas viven en la pobreza, por lo que es necesario "preguntarnos si subsidiar los combustibles fósiles es un uso racional del dinero público".Por su parte, el climatólogo Michael Mann, de la Universidad de Pensilvania, afirma en una entrevista con el portal especializado ScienceAlert que para frenar el calentamiento global no solo es necesario cortar las subvenciones a los combustibles fósiles, sino también reducir las emisiones en general.Mann subraya que, aunque esta no es la primera vez que el concepto de la extinción de dinosaurios se usa en la cultura popular con el fin de concienciar a los humanos sobre el cambio climático, "este video tiene el potencial de ser muy eficaz".

