Vicecanciller ruso: Moscú cumple sus compromisos del suministro de gas

VERONA, ITALIA (Sputnik) — Rusia cumple todos sus compromisos contractuales, para el aumento de los suministros de gas se necesitan determinadas condiciones... 28.10.2021, Sputnik Mundo

"¿Cómo pudo Rusia provocar el repunte de los precios de gas mientras estaba cumpliendo todos sus compromisos contractuales? No aumentar los suministros no significa limitar. Si me he comprometido a suministrar 10 unidades de algo, pero usted quiere 40, eso no es que le obligue a adquirir menos", señaló en los márgenes del Foro Económico Euroasiático que se celebra en la ciudad italiana de Verona.El diplomático también recordó que hubo muchos países que estaban expresando su disposición a incrementar sus suministros. "Qué lo hagan", dijo."Si usted pide que le den más, ha de tener en cuenta los factores como el precio del tránsito, la disponibilidad de rutas, etc. Si pide suministrarle más en las condiciones de antes o en peores, diciendo que tiene una crisis, conviene preguntarle ¿qué le impedía a usted adquirir una reserva para 50 años hace un año, cuando el gas costaba 100 dólares. ¿Pensó que costaría tres kopeks o que la energía solar lo sustituirá todo? Se equivocó en sus cálculos", explicó el diplomático.

