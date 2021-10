https://mundo.sputniknews.com/20211028/vende-a-su-esposa-por-2500-dolares-para-comprarse-un-smartphone-1117629513.html

Vende a su esposa por 2.500 dólares para comprarse un 'smartphone'

Vende a su esposa por 2.500 dólares para comprarse un 'smartphone'

En la India, un joven fue arrestado por vender a su esposa a otro hombre tan solo un mes después de haberse casado. "Pudimos traerla de regreso a casa con gran... 28.10.2021, Sputnik Mundo

En agosto, el joven, de 17 años, y su esposa —con quien se casó en julio— fueron al estado de Rajasthan para trabajar en una fábrica de ladrillos. No obstante, por razones desconocidas, tomó la decisión de vender a la mujer a un hombre de 55 años por 1,8 lakh (unos 2.500 dólares).El adolescente gastó el dinero en comida y se compró un smartphone. Luego, regresó a su pueblo natal y declaró que su esposa lo había abandonado. Sin embargo, los familiares no creyeron su historia y decidieron acudir a la Policía. La investigación revisó los registros de llamadas y encontró ciertas lagunas en su historia. Luego, interrogó al joven, quien confesó que había vendido a su esposa.Cabe señalar que rescatar a la mujer no fue una tarea fácil, y es que la familia del hombre que la había comprado insistió en que "había pagado por ella" y que era un trato justo, cuenta el policía Bulu Munda a los medios locales.Hasta el momento, la mujer se encuentra sana y salva en su casa. En cuanto al desafortunado traficante de personas, fue enviado a un centro correccional juvenil.

