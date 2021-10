https://mundo.sputniknews.com/20211028/la-ue-mantiene-en-secreto-el-contenido-de-la-proxima-declaracion-conjunta-con-la-otan-1117635097.html

La UE mantiene en secreto el contenido de la próxima declaración conjunta con la OTAN

La UE mantiene en secreto el contenido de la próxima declaración conjunta con la OTAN

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea y la OTAN preparan para fines de este año una declaración de colaboración cuyo contenido aún mantienen en secreto... 28.10.2021

"Estamos trabajando en una declaración conjunta de la UE con la OTAN, que debería estar lista a finales de año. El objetivo es reafirmar nuestro compromiso político de fortalecer la asociación estratégica y la cooperación UE-OTAN basándose en las dos declaraciones anteriores de 2016 y 2018", dijo.El representante añadió que por ahora no puede decir nada más debido a que "el trabajo continúa".El 7 de octubre, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que la UE y la OTAN estaban trabajando en una declaración conjunta sobre cooperación, en cuya preparación participan la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y que podría firmarse en diciembre de este año.El 22 de octubre, Stoltenberg explicó que estaba a favor de un enfoque unificado para garantizar la seguridad junto con la Unión Europea e instó a no crear nuevas estructuras para no duplicar las actividades de la OTAN.En la declaración de 2018, la OTAN y la UE acordaron la cooperación en la lucha contra el terrorismo, la migración ilegal, la trata de personas, la desinformación, así como la interacción en el ciberespacio y el mantenimiento de la defensa.

