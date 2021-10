https://mundo.sputniknews.com/20211028/la-gran-estrategia-de-chile-para-afrontar-la-ciberdelincuencia-1117624741.html

Chile celebra este 28 de octubre la cuarta edición del Seminario Internacional de Ciberseguridad

"El 2020 es un año de inflexión en la historia digital de la humanidad", indicó a Sputnik el senador Kenneth Pugh, gran promotor de las cuestiones de ciberseguridad en Chile, al constatar que "en el confinamiento las personas tuvieron que conectarse a Internet para todo: para trabajar, para estudiar, para realizar su vida social"; descubriéndose que "existen brechas de conectividad muy grandes".Unas brechas que ponen en peligro, desde datos personales, hasta "infraestructuras críticas", lo cual hasta podría desembocar en muertes.Ante este desafío, Pugh subrayó la necesidad, tanto de mejorar la legislación nacional, como también la colaboración internacional."Chile todavía no tiene una institucionalidad para enfrentar el problema de la ciberseguridad integral y perseguir a los ciberdelincuentes. Recién estamos sacando adelante una nueva ley de delitos informáticos que adopta la Convención de Budapest para perseguir el cibercrimen transnacional. Espero que esa ley esté en los próximos meses ya lista. No tenemos una ley actualizada de protección de datos personales y no tenemos una agencia de protección de datos personales", indicó el senador, al agregar que su país tampoco tiene "una agencia nacional de ciberseguridad", al tiempo que falta también "un instituto de investigación en ciberseguridad".Al mismo tiempo, apuntó que se está trabajando en "mejorar la institucionalidad" en este sentido, a la vez que se está promoviendo el "concepto de la ciberhigiene", también entre los jóvenes."Igual que uno se aprende de niño lavarse las manos, los dientes y hacer ciertas cosas básicas de higiene, hay que aprender lo mismo para acceder a las redes y usar los dispositivos, y eso a edad temprana", manifestó Pugh, al añadir que el objetivo es "llegar a las neuronas antes que lleguen las hormonas".Por su parte, el experto chileno Rodrigo Quevedo, director de la empresa Robotics Lab SCL, resaltó la importancia de crear "puentes de colaboración" con "países que están más avanzados" en materia de ciberseguridad.De hecho, se invitó a participar en el seminario al grupo internacional ruso ITGLOBAL.COM que ofrece una amplia gama de productos y servicios IT."Nosotros apoyamos a nuestros clientes en todo lo relacionado con sus infraestructuras en materia de tecnología de información y comunicaciones, proporcionamos servicios de la nube públicos y privados, así como tenemos interesantes propuestas y servicios en el tema de ciberseguridad. Ofrecemos asesoría de seguridad de información para proteger toda la infraestructura que ellos tienen. Asimismo, tenemos dentro del grupo a fabricantes de software. En general, nuestra misión es solucionar todas las tares del ámbito de tecnología de información y comunicaciones para que nuestros clientes puedan enfocarse en su negocio principal", dijo a Sputnik el director de desarrollo internacional de ITGLOBAL.COM, Oleg Arsenyev.En este contexto, Arsenyev expresó el interés del grupo por proveer a Chile y al resto de Latinoamérica con sus productos y soluciones para sectores como el financiero, bancario, sanitario, la minería o empresas petroleras.Los organizadores del IV Seminario Internacional de Ciberseguridad –con transmisión disponible en YouTube – son la Policía de Investigaciones de Chile y la Universidad Técnica Federico Santa María.

