La Comisión Europea continúa evaluando los planes de recuperación de Polonia y Hungría

"La Comisión sigue la evaluación de estos planes de recuperación y resiliencia. Nuestra cooperación con las autoridades húngaras y polacas continúa y trabajamos para concluir nuestra evaluación cuanto antes", dijo Dombrovskis en una rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros de Economía y Finanzas comunitarios.El 27 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso a Polonia una multa de un millón de euros diarios hasta que sea eliminada la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia. En respuesta, el viceministro de Justicia polaco Marcin Romanowski propuso rechazar los pagos al presupuesto de la UE, ignorando la decisión de la corte.A mediados de julio, la UE exigió la suspensión inmediata de la Cámara Disciplinaria, por considerar su labor una amenaza a la independencia e imparcialidad de los jueces.Varsovia sostiene que la decisión del tribunal comunitario al respecto no es vinculante, si bien la semana pasada el primer ministro, Mateusz Morawiecki, afirmó que el Gobierno disolvería la Cámara Disciplinaria, pero no dio un plazo preciso.Además, el 7 de octubre el Tribunal Constitucional polaco confirmó la primacía de la Carta Magna de la república sobre la legislación de la UE a la luz de una serie de decisiones del Tribunal Europeo que habían condenado unas enmiendas a la Ley polaca sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial. Hungría se manifestó en apoyo de su vecino comunitario.Entre las herramientas al alcance del Ejecutivo comunitario para gestionar la disputa a su favor, está cerrar el grifo del dinero y no tramitar el plan de recuperación y resiliencia polaco, cifrado en 36.000 millones de euros, de los que 23.900 millones son transferencias a fondo perdido y 12.000 millones, préstamos.

