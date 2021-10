https://mundo.sputniknews.com/20211028/el-renacer-de-falcao-garcia-el-tigre-colombiano-que-vuelve-a-ser-heroe-y-verdugo-1117626088.html

El renacer de Falcao García, el 'Tigre' colombiano que vuelve a ser héroe y verdugo

El máximo goleador de la selección de Colombia ya es ídolo en el modesto Rayo Vallecano español, que trepa en la Liga española y permite al ariete retomar la... 28.10.2021, Sputnik Mundo

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1117625595_0:0:2482:1396_1920x0_80_0_0_4d031dff38f44031dcbf4bc429e64852.jpg

