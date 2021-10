https://mundo.sputniknews.com/20211028/el-reino-unido-eliminara-a-7-paises-latinoamericanos-de-su-lista-roja-de-viajes-1117633718.html

El Reino Unido eliminará a 7 países latinoamericanos de su lista roja de viajes

El Reino Unido eliminará a 7 países latinoamericanos de su lista roja de viajes

LONDRES (Sputnik) — Reino Unido retirará a los siete países latinoamericanos restantes de su lista roja de riesgo de COVID-19 desde el 1 de noviembre, declaró... 28.10.2021, Sputnik Mundo

"Todos los siete países que permanecen en la lista roja serán eliminados a partir del lunes 1 de noviembre", escribió Shapps en su cuenta en Twitter.Se trata de Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití, Panamá, Perú, Venezuela. A partir del 1 noviembre los pasajeros vacunados de esos países ya no tendrán que cumplir la cuarentena de diez días en un hotel.A partir del 4 de octubre el Reino Unido sustituyó su sistema de semáforo de viajes internacionales durante la pandemia, que dividía a los países en tres categorías, es decir, listas que van en orden de la menos peligrosa a la más peligrosa: verde, ámbar y roja. Solo dejó la lista roja con los países a cuyos nacionales se les prohíbe entrar en el territorio británico por el coronavirus,A partir de la misma fecha los viajeros extranjeros que han completado su inmunización contra el COVID-19 ya no tienen que someterse a una prueba del coronavirus antes de su llegada a Inglaterra, si viajan de los países que no forman parte de la lista roja.

