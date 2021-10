https://mundo.sputniknews.com/20211028/el-estado-de-florida-demanda-al-gobierno-de-eeuu-por-obligatoriedad-de-vacunas-1117630319.html

El estado de Florida demanda al Gobierno de EEUU por obligatoriedad de vacunas

WASHINGTON (Sputnik) — El estado de Florida (sur) presentó una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos cuestionando la obligatoriedad de las vacunas... 28.10.2021, Sputnik Mundo

Asimismo, explicó que el juicio se inició en Tampa, Florida (Sur) y el Gobierno estatal está buscando una orden preliminar para frenar el proceso."Esa no es la forma en que se deben hacer negocios: creemos que no tienen autoridad para hacer esto", dijo el funcionario.Además, dijo que la orden excede a la autoridad del Gobierno según dispone la ley federal y la Constitución.Por su parte, el procurador del Estado Ashley Moody agregó que la obligatoriedad de inmunización no es el rol del Gobierno federal y que "no tiene absolutamente ningún derecho, ninguno en absoluto" de exigir esto.En tanto, opinó que la orden es una extralimitación completa y grosera en la autonomía personal de los trabajadores estadounidenses.

