Ecuador aplicará la vacuna contra el COVID-19 una vez por año

Ecuador aplicará la vacuna contra el COVID-19 una vez por año

QUITO (Sputnik) — A partir del próximo año, Ecuador incluirá la vacuna contra el COVID-19 en su cuadro regular de vacunación para aplicar una dosis anual a la... 28.10.2021, Sputnik Mundo

Desde el 18 de octubre Ecuador ya aplica la tercera dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus para el personal de salud en todo el país.Hasta el momento, aproximadamente 200.000 trabajadores de la salud entre médicos, enfermeras, personal sanitario y administrativo, han recibido la tercera dosis.Garzón dijo que también ya se administran terceras dosis en la población de adultos mayores (65 años en adelante), principalmente en aquellas personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia.El país continúa su proceso de vacunación a la población en general con la meta de llegar hasta fin de año al 85% de la población total, con lo que alcanzaría la denominada inmunidad de rebaño.Al momento el 63,5% de la población ya cuenta con el esquema completo, es decir recibió las dos dosis o la monodosis del biológico.Según Garzón, en las últimas dos semanas el ritmo de vacunación en el país avanzó a un promedio de 100.000 personas por día, pero hay un grupo poblacional comprendido entre los 18 y 24 años que todavía no recibe la vacuna.El país cuenta al momento con 9,9 millones de dosis de vacunas de diferentes laboratorios para atender a las personas que aún no se inmunizan.Garzón informó que hace dos semanas se registró lo que consideró como pequeña elevación de casos, por lo que llamó a la ciudadanía a no relajarse ni descuidar las medidas de bioseguridad.

