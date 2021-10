https://mundo.sputniknews.com/20211027/una-escritora-destapa-un-metoo-en-la-comunidad-cientifica-espanola-1117574958.html

Una escritora destapa un #MeToo en la comunidad científica española

Una escritora destapa un #MeToo en la comunidad científica española

"Por desgracia las situaciones de acoso no solo ocurren en el cine", asegura Ángela Bernardo, periodista y autora del libro 'Acoso. #MeToo en la ciencia española'.

Harvey Weinstein fue un exitoso productor y magnate estadounidense que logró acallar los testimonios de las chicas a las que acosaba. No pudo, en cambio, con el relato de dos periodistas que, tras meses de ardua investigación, publicaron un reportaje que probaba los abusos sexuales cometidos por el productor a algunas actrices y trabajadoras de Hollywood.Desde entonces, decenas de mujeres que habían sido también víctimas de Weinstein o de otras personas comenzaron a publicar sus experiencias. Así fue como se impulsó el movimiento #MeToo, que ponía de relieve que aparte de Hollywood, había otros muchos sectores donde se producía el acoso.Uno de ellos es el terreno científico y la periodista Ángela Bernardo Álvarez ha querido destapar los abusos que existen en España con su obra Acoso. #MeToo en la ciencia española. El libro, que salió a la venta el 27 de octubre, narra algunas de las experiencias de las propias víctimas y explora qué sucede en las universidades y organismos públicos de investigación.En uno de los capítulos, la periodista describe el primer día de trabajo de una profesora que acababa de ser contratada en una universidad española. "Durante aquel primer encuentro, mientras charlaban de cuestiones académicas, el catedrático se acercó a Alba y, sin que ella tuviera tiempo para reaccionar, le tocó un pecho. Segundos después, el profesor aprovechó para tocarle el interior de los muslos diciéndole 'lo buena que estaba'", detalla.Qué es el acoso por razón de género, quiénes son las personas que perpetran estas conductas o quiénes son las víctimas son algunas de las preguntas que Bernardo trata de responder en su análisis periodístico. Para ello, la autora ha realizado numerosas entrevistas a fuentes expertas en derecho, psicología, responsables de igualdad de género, víctimas y ha analizado informes y estudios científicos sobre la materia para saber cómo prevenir y frenar esta lacra. "Por desgracia, las situaciones de acoso no solo ocurren en el cine y la ciencia no es ajena a estos problemas", comenta Bernardo en un vídeo para su editorial Next Door Publishers.

