https://mundo.sputniknews.com/20211027/una-atleta-polaca-subasta-su-medalla-olimpica-para-que-un-nino-sea-operado-en-espana-1117561830.html

Una atleta polaca subasta su medalla olímpica para que un niño sea operado en España

Una atleta polaca subasta su medalla olímpica para que un niño sea operado en España

Maria Andrejczyk ofreció la presea ganada en los Juegos Olímpicos de Tokio para sufragar el importe de la operación que necesitaba Milosz, un bebé con una... 27.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-27T10:32+0000

2021-10-27T10:32+0000

2021-10-27T10:32+0000

españa

⚽ deportes

polonia

niños

subasta

juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020

operación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1117561789_0:0:465:262_1920x0_80_0_0_8d0a6c5eb68de68c3d9be4490f08daf0.jpg

Maria Andrejczyk fue una de las protagonistas del deporte polaco en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La lanzadora de jabalina se colgó la medalla de plata de su disciplina. La primera presea olímpica de su carrera. Un recuerdo de metal de la hazaña lograda en suelo nipón. Sin embargo, la atleta ha decidido emplear el premio a su éxito profesional en algo más que la rememoración de los días en la capital japonesa.Andrejczyk ha subastado su medalla para ayudar a Milosz. El pequeño nació con una cardiopatía congénita que le provocaba problemas en corazón y pulmones. Con un solo mes de vida, el niño fue operado en Polonia, pero la intervención no fue suficiente. Necesitaba un tratamiento específico. Su elevado coste hizo que sus padres se lanzaran a la búsqueda de donaciones para salvar la vida de su hijo.La subasta de la medalla recaudó 44.000 euros. Esta y otras aportaciones de particulares permitieron que Milosz pudiera viajar a Barcelona para ser tratado. El Hospital Universitario de Dexeus fue la clínica en la que el bebé volvió a ser operado. "Para corregir la cardiopatía hemos realizado una técnica quirúrgica conocida como sutureless para ampliar el drenaje de las venas pulmonares izquierdas, evitando poner los puntos de sutura directamente sobre las venas y prevenir así que se produzcan estrechamientos posteriores corrigiendo definitivamente el drenaje", ha explicado el doctor Raúl Abella, jefe de la Unidad de Cardiologias Congénitas y encargado de atender al niño.La intervención fue un éxito. El pequeño, de ocho meses de edad, reaccionó bien a la actuación de los sanitarios y fue dado de alta el 19 de octubre. Milosz ya se encuentra en Polonia. A partir de ahora los servicios médicos del país se ocuparan de su evolución, aunque contarán con el apoyo de los equipos de Pediatría y Cardiología de Dexeus.En seis meses o un año el niño tendrá que volver a Barcelona para evaluar su estado de salud. No obstante, podrá tener una vida normal. "Diagnosticaron a Milosz a las cuatro semanas de vida, pero hasta ahora no hemos respirado tranquilos. Estamos muy agradecidos a Maria Andrejczyk por su maravillosa ayuda y seguiremos trabajando para conseguir que otros niños polacos con cardiopatías congénitas puedan ser operados", ha compartido Monika, la madre del pequeño."Es solo un objeto", ha puntualizado la lanzadora de jabalina. Su gesto le ha valido para recibir el premio Community Award de la Federación Europea de Atletismo. Una muestra de generosidad que ha dado la oportunidad de vivir a Milosz.

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, polonia, niños, subasta, juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020, operación