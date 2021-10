https://mundo.sputniknews.com/20211027/ucrania-ataca-con-un-dron-un-deposito-de-petroleo-en-donetsk-1117565582.html

Ucrania ataca con un dron un depósito de petróleo en Donetsk

Ucrania ataca con un dron un depósito de petróleo en Donetsk

DONETSK (Sputnik) — Las fuerzas de seguridad ucranianas intentaron atacar un depósito de petróleo en Donetsk utilizando un dron, dijo el portavoz de la... 27.10.2021, Sputnik Mundo

"Esta mañana [el 27 d eoctubre] las formaciones armadas ucranianas, usando un vehículo aéreo no tripulado, intentaron hacer explotar un depósito de petróleo en la ciudad de Donetsk", dijo Nikonorov, aclarando que el dron que llevaba la bomba cayó sobre uno de los tanques del almacén, pero no detonó inmediatamente por un fallo.Agregó que "al intentar desactivar el dispositivo explosivo, se produjo una explosión debido a un detonador accionado", pero nadie resultó herido."Consideramos las acciones de Ucrania como una campaña terrorista dirigida contra la infraestructura civil y la población pacífica de la república", señaló Nikonorov, destacando que la república pedirá constatar un uso de un dron con armas a la Misión Especial de Supervisión (SMM por sus siglas en inglés) para Ucrania de la OSCE.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.

