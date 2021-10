https://mundo.sputniknews.com/20211027/sin-apuro-isla-de-pascua-se-niega-a-reabrir-la-frontera-a-los-turistas-1117595443.html

Sin apuro: Isla de Pascua se niega a reabrir la frontera a los turistas

SANTIAGO (Sputnik) — Protegidos por 900 moáis, sus famosas estatuas humanoides, el pueblo rapanui decidió el pasado fin de semana no reabrir la Isla de Pascua... 27.10.2021, Sputnik Mundo

A través de una consulta no vinculante organizada por la comunidad rapanui Ma'u Hena en la que participaron 972 locales pertenecientes a la etnia, se preguntó: "¿Quieres abrir la isla en enero de 2022?". Un 66% (649) votó por el No y solo un 33% (320) se inclinó por el Sí.A pesar de que la decisión de reabrir depende exclusivamente de las autoridades sanitarias de Chile, país al que pertenece ese territorio, la encuesta dejó entrever que existe una parte importante de la población que prefiere cuidar la isla del mortal virus que retomar las actividades comerciales propias del turismo. Hasta la fecha, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera no se ha manifestado al respecto.Sin duda, la medida de restricción impuesta por Chile en la isla ha funcionado en materia sanitaria. Mientras en el territorio continental chileno se han contagiado 1,6 millones personas de COVID-19 y 37.700 fallecieron, en Rapa Nui —nombre tradicional de la isla— solo se han registrado ocho personas contagiadas, y ninguna de ellas murió ni necesitó hospitalización. Pero el tema económico preocupa también a varios habitantes.A favor y en contraEl alcalde de la isla, Pedro Edmunds, es una de las principales voces a favor de la reapertura. Fue partidario de cerrar la isla el año pasado para evitar brotes y contagios, pero su idea era poder reabrir y retomar las actividades normales en diciembre o a más tardar en enero. Su argumento es que el turismo, la principal actividad comercial de los rapanui, se ha visto profundamente afectado."En este estado pandémico la isla se quedó sin economía. No hay economía. Las personas se mantienen con los subsidios de empleo entregados por el municipio y con las ayudas estatales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o los retiros anticipados de fondos de pensiones. Pero cuando se terminen los bonos, la situación se va a complicar", afirmó el alcalde en entrevista con la radio chilena Duna.Edmunds señaló que la decisión de los rapanui que votaron en la consulta respondió a un factor más emocional que lógico, y aseguró que muchos isleños están cómodos con la situación actual.El alcalde, junto al delegado provincial de Rapa Nui, René De La Puente, y el secretario regional del Ministerio de Salud, Georg Hübner, habían acordado retomar lentamente el turismo a partir de enero de 2022 si se conseguía vacunar contra el COVID-19 a 80% de la población, pero a la fecha solo 65% de los adultos ha recibido dos dosis, dificultando aún más la estrategia.Uno de los argumentos en contra de la reapertura es la deficiencia en equipamientos de cuidados intensivos que existe los centros hospitalarios de la zona. "En la isla no hay ninguna capacidad hoy día de soportar un brote del virus", reconoció el delegado De La Puente al diario La Tercera.Aunque existen algunos respiradores mecánicos y una ambulancia preparada para tratar a una persona con COVID-19, la infraestructura disponible no es suficiente y un viaje de emergencia en avión al territorio continental demora al menos cinco horas.Además, en Rapa Nui ven con preocupación el alza de contagios que se viene registrando hace varias semanas en Chile continental, cifras que incluso obligaron a implementar restricciones sanitarias más estrictas en Santiago y otras 13 ciudades del país.La Isla de Pascua recibió el último vuelo comercial el 16 de marzo de 2020, cuando el presidente Piñera decretó estado de emergencia en el país debido a la pandemia. Desde entonces, sólo pueden ingresar residentes y aviones con cargamento de abastecimiento.En Rapa Nui viven 7.750 personas según el último censo de 2017.

