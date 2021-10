https://mundo.sputniknews.com/20211027/se-sumara-china-al-debate-sobre-el-desarme-que-llevan-a-cabo-rusia-y-eeuu-1117564593.html

¿Se sumará China al debate sobre el desarme que llevan a cabo Rusia y EEUU?

Pekín nunca se unirá al diálogo que realizan Rusia y EEUU sobre el desarme, porque el tamaño de su arsenal es mucho menor que la cantidad de armas nucleares... 27.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-27

"No creo que China acepte unirse a las negociaciones tripartitas o al diálogo sobre desarme entre Rusia y Estados Unidos, porque tenemos diferentes capacidades, Washington y Moscú tienen arsenales enormes, mientras Pekín solo cuenta con un arsenal pequeño", dijo a Sputnik Yao Yunzhu en los pasillos del Foro de Seguridad Xiangshan de Pekín.Según la experta, en esas condiciones sería injusto que China se sumara a un acuerdo tripartito con Rusia y los Estados Unidos.Sin embargo, la general subrayó que Pekín está comprometido con la política de no utilizar primero las armas nucleares, principio que planea mantener.La analista también señaló que la lógica básica de la disuasión nuclear se mantiene, y en ella no importa tanto ni el arsenal poseído, ni su aumento o reducción, ya que incluso una pequeña cantidad de armas atómicas resulta suficiente para disuadir a un enemigo que disponga de mucho más armamento de ese tipo.

