Revelan dos esquemas de estafa con el bitcóin y la forma de reconocerlos a tiempo

Con la popularidad de las criptomonedas, los estafadores están enviando con mayor frecuencia cartas a millones de personas con la propuesta de invertir en el... 27.10.2021, Sputnik Mundo

Tras un descenso del 7% en septiembre, el bitcóin ha vuelto a cotizar más de 62.000 dólares. Luego del crecimiento del precio de esta criptodivisa los estafadores inventaron nuevas formas de estafas: correos electrónicos donde se afirmaba que el bitcóin había "vuelto a batir récords" y que era posible recoger "parte de los beneficios".Según los autores de los correos, se podía ganar "unos 2.000 dólares en un día", incluso intentaron jugar con las emociones del destinatario al escribir: "No te lo pierdas, si no lo dudas, te llevarás esa suma cada día" aunque no explicaban exactamente cómo invertir en la criptomoneda y cómo utilizarla después.A través de las cookies, el atacante puede extraer amplia información del dispositivo que utiliza la potencial víctima, su sistema operativo, el tipo de navegador, el tiempo de navegación, las páginas que visita e incluso sus contraseñas. Como resultado, la experta advierte que el estafador puede crear un retrato psicológico detallado de la persona que ingresó en el enlace por descuido, así como obtener acceso a sus cuentas personales.Agregó que en esta situación, solo dependerá de la imaginación y las intenciones de los atacantes para determinar el daño que recibirá su víctima. Además de los enlaces, el texto suele contener una oferta para compartir esta información con amigos y familiares, lo que en sí mismo ya es el indicio de una estafa piramidal.La experta advirtió que participar de una estafa piramidal puede acarrear grandes pérdidas ya que esta empieza con un monto simbólico, pero en la mayoría de las veces puede terminar con millones de dólares en préstamos y la pérdida de todos los bienes.Se puede reconocer este tipo de correos electrónicos por su similitud con un spam, otra característica es que se hace imposible responder a la dirección de correo electrónico de la que proceden debido a que el servidor informa que no existe tal correo electrónico, concluyó la experta.

