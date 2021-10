https://mundo.sputniknews.com/20211027/renovarse-o-morir-partido-opositor-mexicano-busca-convertirse-en-socialdemocrata-1117588162.html

Renovarse o morir: partido opositor mexicano busca convertirse en socialdemócrata

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), que aglutinó a las izquierdas mexicanas de todo tipo durante 25... 27.10.2021, Sputnik Mundo

El PRD, fundado alrededor de la figura de Cuauhtémoc Cárdenas (1934), tres veces candidato presidencial, busca construir una fuerza socialdemócrata que proponga la creación de "un auténtico Estado de bienestar, la ampliación de derechos en la diversidad, y contener a las formas autoritarias del ejercicio del poder".Además, buscará la vinculación con los jóvenes actuales que no participaron en las luchas históricas de socialistas, comunistas, anarquistas e incluso armadas, que alimentaron movimientos sociales emblemáticos de la transición mexicana a la democracia, desde 1968 en adelante.Esa fuerza socialdemócrata se definiría como "liberal, feminista, tolerante y ecologista".El PRD tiene en su historia haber postulado dos veces a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador (2006-2012).Pero el actual mandatario decidió construir su propio Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que obtuvo su registro en 2014, para ganar la presidencia en julio de 2018.La realidad de la urnasEl presidente del PRD, Jesús Zambrano, explica en entrevista con la Agencia Sputnik que la decisión de reconstruir ese partido, conocido por emblema de un sol azteca sobre fondo amarillo, "surge del resultado de la elecciones del pasado 6 de junio, cuando conformó "una coalición opositora inédita".Hasta esa fecha, la fuerza política que se define como "izquierda democrática y progresista" se alió por primera vez a nivel nacional con el Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) y el ecléctico Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó siete décadas en el siglo XX y el anterior sexenio (2012-2018).En la coalición Va por México "logramos quitarle a Morena y sus aliados la mayoría calificada que tenía en la Cámara de Diputados, que le permitía modificar la Constitución a su antojo", indica Zambrano.El mayor logro opositor fue ganar la mayoría de alcaldías en la Ciudad de México, pero el resultado para el PRD no fue el esperado."Logramos cuatro por ciento de votos y esperábamos hasta un ocho por ciento. Así surge una revisión profunda de nuestro partido", relata el líder que antes de las luchas electorales fundó la guerrilla de la Liga Comunista "23 de Septiembre", en los años 70.Con más de cuatro décadas de batallas políticas, desde que recibió un balazo en la boca y padeció la cárcel en 1974 durante la llamada "guerra sucia" que dejó cientos de desaparecidos, Zambrano reconoce: "No tenemos presencia significativa en la mitad del país; en 15 de los 32 estados no alcanzamos el tres por ciento".Ese retroceso retrata el tamaño del desafío.De su antiguo compañero de lucha y actual presidente, ambos nacidos en 1953, Zambrano lamenta "su estilo autocrático y autoritario, que ha acentuado sus rasgos de intolerancia".Cuestiona el estilo personalista: "Se siente dueño no solo del poder absoluto sino dueño del país, sin admitir ninguna crítica hacia sus posiciones, dedicado a satanizar diariamente a quienes no coinciden con él".Hacia la socialdemocraciaLa revisión profunda de la historia del PRD lleva a su dirigencia y bancadas en ambas cámaras del Congreso a un rediseño y "aggiornamento".Acerca de la renovación, explica: "Buscamos redefinirnos como una izquierda socialdemócrata que no pueda ser confundida con la fuera política que llego a la presidencia con ropajes de izquierda".La lectura que hace de su antiguo correligionario es que "sus acciones no corresponden para nada con los preceptos de un pensamiento de izquierda".En muchos aspectos, afirma, son "políticas más neoliberales que los gobiernos anteriores que tanto critica".Apunta que la actual coalición gobernante, que ha sido aliada del evangélico Partido Encuentro Social, y ahora incluye al Partido Verde Ecologista, "no es una izquierda democrática, sino una distorsión de los valores esenciales de la democracia".Critica que la actual administración haya dejado sin inversión pública ni respaldo financiero a pequeñas y medianas empresas; y no hay recursos suficientes para educación y salud."Padecemos un nacionalismo arcaico de corte autoritario, que le hace enorme daño a la vida del país […], que inclusive ha caído en alianzas con el crimen organizado, que explica por qué no hay un combate eficaz contra delincuencia organizada", afirma Zambrano.La coalición opositora documentó ese presunto contubernio en los comicios pasados, en estados como Sinaloa (oeste), Michoacán y Guerrero (suroeste), de manera visible.También se habría presentado de forma menos evidente en Nayarit (oeste) y San Luis Potosí (centro), denuncia el líder político que presidió la Cámara de Diputados en 2015 y 2016.Finalmente señala que la pandemia de coronavirus hizo crecer en 10 millones de personas más la población en pobreza y extrema pobreza, y "hay un desprecio de parte del Gobierno hacia las clases medias".

