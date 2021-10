https://mundo.sputniknews.com/20211027/paris-declara-que-sancionara-a-londres-por-incumplir-acuerdo-de-licencias-para-pescadores-1117577123.html

París declara que sancionará a Londres por incumplir el acuerdo de licencias para los pescadores

París declara que sancionará a Londres por incumplir el acuerdo de licencias para los pescadores

PARÍS (Sputnik) — Francia impondrá el 2 de noviembre las primeras sanciones contra el Reino Unido por el incumplimiento del acuerdo sobre las licencias para... 27.10.2021, Sputnik Mundo

francia

reino unido

pescadores

"Cuando las partes firman acuerdos en el marco del Brexit, deben cumplirlos. Nuestra paciencia se agota [...]. Planeamos anunciar medidas, una parte de las cuales entrará en vigor el próximo martes [2 de noviembre]. Otro paquete podría empezar a regir a partir de la semana siguiente. Queremos que el acuerdo se acate y que nuestros pescadores puedan trabajar conforme a los postulados especificados en nuestro acuerdo con Gran Bretaña", dijo en una sesión informativa para los medios.Las autoridades francesas declararon hace unos días que califican como absolutamente inaceptable la posición de Londres relativa a la entrega de licencias para los pescadores franceses y que planean estudiar medidas de respuesta.El primer ministro francés, Jean Castex, instó a la Comisión Europea a velar por el cumplimiento estricto de los compromisos que el Reino Unido asumió en materia de licencias, así como no descartó la posibilidad de revisar la cooperación con Londres en diversos sectores si sigue incumpliendo lo acordado.El Ministerio de Medio Ambiente británico comunicó a finales de septiembre que se entregaron licencias a 1.700 embarcaciones de la Unión Europea para efectuar la pesca en la zona de 6 a 12 millas de las aguas jurisdiccionales del Reino Unido. Señaló que los barcos debían tener no más de 12 metros de eslora. También informó que 35 embarcaciones no presentaron la documentación necesaria para trabajar en dicha zona.El Ministerio expidió solo 12 licencias a los pescadores franceses, tras examinar 47 solicitudes.

europa, francia, reino unido, pescadores