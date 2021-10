https://mundo.sputniknews.com/20211027/europa-entre-la-reactivacion-economica-y-la-lucha-contra-la-pandemia-1117594458.html

Europa: "entre la reactivación económica y la lucha contra la pandemia"

Europa: "entre la reactivación económica y la lucha contra la pandemia"

La llegada del invierno pone en alerta al continente frente al aumento sostenido de casos de COVID-19. En 'Telescopio' conversamos con los analistas españoles Sergio Pascual y Anna Clara Martínez.

Europa se debate entre la importancia de recuperar su economía y la necesidad de flexibilizar las medidas sanitarias, en medio del resurgimiento de casos de COVID-19 en gran parte del continente.La región acumula más del 55% de los nuevos contagios a nivel mundial, con un promedio de 239.000 confirmaciones diarias en la última semana."Todos los países europeos están volcados a la recuperación económica. Es innegable que es lo que les preocupa, dijo a Telescopio el antropólogo español Sergio Pascual, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica."En estos momentos pospandemia nos encontramos que la recuperación económica todavía no ha aumentado, agregó.Pascual sostuvo que el repunte de los casos "como por ahora no está asociado a ingresos hospitalarios y fallecidos, no es un motivo de alerta o de cambio de las estrategias de combate a la pandemia".En tanto, la analista política española Anna Clara Martinez dijo a Telescopio que a pesar de las medidas de confinamiento, el acceso a las vacunas y el uso de las mascarillas hay que seguir cuidándose porque "todavía tenemos el virus en nuestras sociedades".La analista se refirió además al relajamiento de las medidas sanitarias y la incidencia de los grupos antivacunas en Europa. "No conseguimos cortar de raíz la circulación del COVID-19", lamentó.Los Estados con más infecciones por la enfermedad en Europa de acuerdo a su población son Letonia, con un promedio de 880 casos por 100.000 habitantes, y le siguen Estonia con 753 y Georgia con 736.Asimismo, a las autoridades europeas les preocupa el alcance y velocidad de la variante delta durante los meses más fríos en la región, y la efectividad de las vacunas a largo plazo.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

