El Gobierno israelí ¿al rescate de los gatos callejeros?

La población de gatos callejeros de Israel es extremadamente grande, más de 2 millones, y sigue en aumento porque no todos ellos están castrados, y, según comentarios del promotor de esta medida, el gran problema que el gobierno pretende atajar es evitar que esta población gatuna viva en condiciones tan precarias."Yo alimento a gatos de la calle porque hay tantos que no soporto verlos comiendo de la basura", explicó a la agencia Sputnik Nina Shaw, una fotógrafa de 32 años de Tel Aviv.Presupuesto para controlar las poblacionesEs muy frecuente encontrar en Tel Aviv, y en muchas otras ciudades del país, por lo menos a una persona por edificio que alimenta y, en el mejor de los casos, castra también a los gatos que lo visitan.El objetivo del aumento de la asignación presupuestaria a la partida de gatos de la calle es ayudar a controlar el crecimiento de esa población.El acuerdo, alcanzado por la parlamentaria Jasmine Sax-Fridman del partido Yesh Atid (hay un futuro, en hebreo), en cooperación con el ministro de Agricultura, Oded Forer, y Kushnir (ambos miembros de Yisrael Beytenu, Israel nuestro hogar, liderado por Avigdor Liberman), verá el aumento del presupuesto en 12 millones de shékels (3.7 millones de dólares), de los que la mitad será asignada en 2022 y la otra al año siguiente para ayudar a esterilizar y castrar a los gatos callejeros. La cantidad es más del doble de lo que se había asignado en años anteriores.¿Puramente simbólico?"Damos la bienvenida al nuevo espíritu y la decisión del gobierno de aumentar el presupuesto para el cuidado de los gatos locales y regular efectivamente su población", dijo la Asociación de Veterinarios de Israel en un comunicado.Mientras que la asociación apoya la medida del gobierno por considerarla que contribuye a la prevención del sufrimiento de los animales y mejora su bienestar, la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales en Israel (SPCA) está lejos de estar satisfecha con la medida y cree que la esterilización no es suficiente."Simplemente la situación empeora cada vez más", dijo Gadi Vitner, portavoz de SPCA, a la plataforma Ynet. Vitner argumentó que el Ministerio de Agricultura destina mucho dinero desde hace años en esta partida, pero nunca pasa nada."Es absolutamente indignante cómo tratan a los gatos en las calles. Piensan que la esterilización y la castración pueden resolver el problema, pero las calles no son un lugar para que vivan los gatos: es un desastre. Es doloroso para ellos y los pone en riesgo de automóviles, perros y falta de alimentos"."Los gatos ni siquiera deberían estar en las calles, es un problema muy grande en Israel. En el resto del mundo, en Europa occidental, no se ven gatos o perros en las calles de esta manera. En cambio, aquí es terrible", resaltó."Todos los días en la SPCA vemos los horrores que les suceden a los gatos, y creemos que es mejor si el Ministerio de Agricultura se sentara con las organizaciones de rescate para idear un plan en lugar de simplemente dar algo de dinero para callar a todos".Shaw, como otros alimentadores de gatos independientes, se alegró al recibir la noticia: "No solo porque la superpoblación de gatos es algo muy real y hay que hacer que haya menos y el mejor modo, es que se reproduzcan en mucho menor cantidad. Pero también porque me parece una señal de cambio de talante del gobierno, para bien".

