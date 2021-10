https://mundo.sputniknews.com/20211027/el-exabogado-de-maradona-declaro-ante-la-fiscalia-por-la-causa-de-presunto-homicidio-del-diez-1117556404.html

El exabogado de Maradona declaró ante la fiscalía por la causa de presunto homicidio del 'Diez'

El abogado, ex representante legal de Diego Armando Maradona, declaró en calidad de testigo frente a fiscales de San Isidro, en el marco de la causa legal por... 27.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

argentina

diego maradona

investigación

juicio

fiscalía

Matías Morla, exapoderado y amigo de Diego Armando Maradona, declaró durante más de tres horas frente a la fiscalía de San Isidro, provincia de Buenos Aires, a 11 meses del inicio de la investigación por el presunto homicidio del Diez.Las declaraciones fueron realizadas en calidad de testigo, no como imputado, a pedido expreso de los abogados de Dalma y Giannina Maradona, las hijas del desaparecido futbolista, con quienes Morla mantiene disputas legales y mediáticas.Morla aseguró a medios argentinos apostados en la fiscalía que "voy a contar lo que vi de Diego, las veces que lo vi".Salud subestimadaTras diversos problemas técnicos en la audiencia, Morla declaró que, "la decisión que había tomado la familia de que Diego vaya a una casa en Tigre [norte de Buenos Aires] era una locura teniendo la casa en La Plata [ciudad donde entrenaba]". Luego agregó que, "la internación era mala. Diego nunca hubiese vivido en esa casa", sostuvo en clara alusión a las hijas de Maradona, según fuentes judiciales."Carlos Díaz [el psicólogo] es amigo mío, yo le pedí que atendiera a Diego. A Luque lo conocí por Diego. A él se lo presentó la vida y después él me presentó a mí. A Cosachov [la psiquiatra] la vi una vez en la casa de La Plata", agregó el exapoderado de Maradona sobre la relación que sostuvieron los profesionales de la salud con el exjugador.El abogado aclaró que no participó de ninguna decisión con respecto al tratamiento del Diez. "No era función mía. Soy abogado, no médico. Me llamó el director de la clínica, me dijo que había hablado con las hijas y que ellas le dijeron que yo era un problema, que iba a obstaculizar la decisión del egreso, pero yo le dije que no era el conde Drácula"."Cuando me dijeron que la familia había decidió que fuera a la casa en Tigre, dije que era una locura. Había una casa vacía en La Plata. Imaginate que Diego estaba en una mansión en Dubai, con tres autos de alta gama y tres personas que vivían con él para atenderlo: tenía trato de presidente. Ese, claramente, no era el trato que tenía ahí, en Tigre. Diego en esa casa no se hubiera quedado ni 10 segundos. De hecho, no era ni una habitación en donde dormía”, declaró Morla respecto a la internación domiciliaria.Futuro de la causaLa causa por presunto homicidio tiene hasta ahora siete imputados: el neurocirujano Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; los enfermeros Ricardo Almirón y Gisela Madrid; el coordinador de enfermería Mariano Perroni, y Nancy Forlini, nexo con la compañía prepaga de salud.Otro acusado en el caso es Carlos Charly Ibañez, detenido por otra causa en septiembre de 2021 con un arma sin numeración y una licencia de conducir falsa con su foto. A su vez, tenía pedido de captura del 2017 por robo a mano armada. Es acusado de proporcionar marihuana y alcohol a Maradona mientras era su asistente.Sin embargo, las diversas fuentes judiciales coinciden en que la causa podría ser elevada a juicio oral como mínimo en 2023.Luego de más de tres horas de audiencia, Morla expresó a medios argentinos al retirarse de la fiscalía: "Voy a cuidar a las hijas porque es un pedido de Diego y lo voy a hacer porque era su voluntad", precisó el abogado, representante de la marca Maradona —que le fuera cedida en 2015 por el propio exjugador—.

argentina

argentina, diego maradona, investigación, juicio, fiscalía