Descartan alianza militar entre China y Rusia por el pacto bélico Aukus de EEUU

PEKÍN (Sputnik) — China y Rusia no crearán una alianza militar ante el pacto AUKUS de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia ya que la relación actual... 27.10.2021, Sputnik Mundo

Tras coincidir en que el pacto bélico AUKUS busca hacer frente al poderío de China, la experta subrayó que Estados Unidos exagera la supuesta amenaza china y utiliza ese pretexto para crear alianzas militares, mantener su hegemonía en Asia e incluso, a veces, para sus fines políticos domésticos.El 15 de septiembre, Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron el nuevo acuerdo militar AUKUS, que en la primera fase supone la construcción de ocho submarinos nucleares para el país oceánico.El Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe a Estados Unidos, Reino Unido y las otras tres potencias nucleares transferir a cualquier nación, sea la que fuese, armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos.Las cláusulas del acuerdo prohíben también a los Estados poseedores de armas nucleares que ayuden a cualquier país no poseedor de armas nucleares (sea o no parte en el Tratado), en el caso dado a Australia, a fabricar o adquirir tales armas o dispositivos o a tener control de los mismos.El pacto bélico ha causado malestar en China porque, según denunció, socava la paz y la estabilidad regional.Nueva Zelanda advirtió ya que no tolerará los submarinos nucleares de Australia en sus aguas territoriales.Altos cargos de Moscú llamaron al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a supervisar el material nuclear que se encontraría en Australia en referencia al uranio enriquecido que usan los submarinos nucleares.

