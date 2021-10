https://mundo.sputniknews.com/20211027/cuantos-minutos-debes-cepillarte-los-dientes-los-cientificos-lo-aclaran-1117557278.html

¿Cuántos minutos debes cepillarte los dientes? Los científicos lo aclaran

¿Cuántos minutos debes cepillarte los dientes? Los científicos lo aclaran

Después de cada comida. Antes de irse a dormir. De arriba hacia abajo. Los mandatos a la hora de cepillarse los dientes son interminables, pero lo que pocos... 27.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-27T01:08+0000

2021-10-27T01:08+0000

2021-10-27T01:08+0000

ciencia

💗 salud

dientes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1113109802_0:23:3552:2021_1920x0_80_0_0_309ffcf9d3d6cd29d9b5b3507914b131.jpg

No cepillarte los dientes correctamente puede conducir a niveles más altos de placa, lo que con el correr del tiempo puede terminar en caries, gingivitis o incluso la pérdida de la pieza dental.El sitio The Conversation hizo un repaso por diversos estudios relacionados a la higiene bucal y si bien muchos indican que dos minutos serían suficientes para un cepillado, no son suficientes para eliminar la totalidad de la placa.La evidencia actual sugiere que dedicar más tiempo a cepillarse los dientes, unos cuatro minutos en cada cepillado, conduce a dientes más limpios. Este mayor tiempo de higiene significa que podemos limpiar nuestros dientes de manera más efectiva y llegar a los lugares difíciles de alcanzar.Sin embargo, también es recomendable no cepillarse los dientes muchas veces al día ni hacerlo con excesiva fuerza, ya que esto también puede dañar nuestros dientes y encías, especialmente cuando se usa un cepillo de dientes con cerdas duras o pastas dentales abrasivas.En síntesis, los especialistas recomiendan cepillarse los dientes dos veces al día durante al menos dos minutos y utilizar hilo dental para eliminar la placa que se acumula entre los dientes.

https://mundo.sputniknews.com/20210716/estos-son-los-alimentos-que-manchan-tus-dientes-1114173741.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, dientes