Cientos de manifestantes marcharon en Quito contra las políticas económicas de Lasso

QUITO (Sputnik) — Cientos de manifestantes marcharon en Quito en rechazo a la política económica del gobierno del presidente, Guillermo Lasso, y para exigir... 27.10.2021, Sputnik Mundo

Portando banderas rojas y blancas, con cantos y consignas recorrieron las calles de Quito, desde el tradicional Parque de El Ejido, en el norte, hasta la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, en donde fueron dispersados por la Policía.Jaime González, un maestro de 55 años, comentó a Sputnik que se unió a la marcha porque no está de acuerdo con las políticas neoliberales de Lasso, que asumió el gobierno el pasado 24 de mayo."Ecuador necesita sus propias políticas no las políticas neoliberales que nos impongan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial u otras entidades extranjeras, que lo único que hace es empobrecer más a la gente", dijo González en medio de la nutrida marcha, en la que profesores, estudiantes universitarios se unieron con sindicalistas y otros sectores sociales en lo que fue la primera gran protesta contra el gobierno de Lasso.Mesías Tatamuez, dirigente sindical, dijo a periodistas que los grupos sociales exigen al presidente que derogue el decreto con el cual la semana pasada incrementó en cinco centavos el galón de gasolina de 85 octanos y en 21 centavos el de diésel.Junto con el incremento de precios, Lasso puso fin al incremento mensual del precio de esos combustibles, puesto en vigencia desde el año pasado por el entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021)."Unete pueblo, únete a luchar, contra este gobierno neoliberal; el pueblo unido jamás será vencido; unidad del pueblo contra la explotación, por la fuerza de los trabajadores no por las leyes de los explotadores", gritaban quienes recorrían las calles para llegar a la Plaza de Santo Domingo.En medio de los manifestantes, Rosa, una vendedora ambulante de unos 25 años, aprovechó la concentración para vender cigarrillos."Hay que aprovechar para la venta cuando hay estas aglomeraciones, y más ahora que hace tanto frío en Quito", comentó Rosa a Sputnik mientras elevaba sus manos y gritaba "¡Cigarrillos, cigarrillos!".Varios de los manifestantes atendieron sus llamados y le compraron uno para calentarse y disipar los nervios, según dijeron.El secretario general del Comité de Empresa 15 de noviembre, José Chusín, señaló que los trabajadores sindicalizados están dispuestos a aumentar las protestas si sus pedidos no son atendidos.Tambores, guitarras, charangos y maracas fueron también parte de la manifestación para acompañar con canciones compuestas para la ocasión.El casco colonial estuvo fuertemente resguardado por la Fuerza Pública y los principales accesos al Palacio de Gobierno estuvieron rodeados de vallas de metal, tal como sucedía durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) cuando manifestantes acudían al centro histórico.Una parte de la movilización llegó hasta la Plaza de Santo Domingo, en donde hubo un momento de violencia cuando manifestantes lanzaron piedras y palos a los policías que permanecían en el sitio.La Policía respondió con gases lacrimógenos y el operativo para dispersar a los manifestantes se reforzó con Policías a caballo y en moto hasta que la Plaza fue despejada.

