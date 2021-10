https://mundo.sputniknews.com/20211027/camara-argentina-de-diputados-sanciona-proyecto-de-ley-sobre-etiquetado-de-alimentos-1117558964.html

Cámara argentina de Diputados sanciona proyecto de ley sobre etiquetado de alimentos

Tras un año y ocho meses sin sesionar de forma presencial, los diputados de la Cámara baja convalidaron el proyecto de "Ley de Promoción de la Ley Saludable".La norma, aprobada por el Senado en octubre del 2020, recibió el 13 de julio el dictamen favorable de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.Durante la sesión especial, la diputada opositora Gisela Scaglia señaló que la normativa permitirá tener una industria más sana."Esta ley tiene una característica: no le prohíbe a nadie vender un producto; quien no quiera los sellos negros [sobre el envasado], puede producir alimentos de otra calidad y esto nos va a permitir tener una industria más sana", abogó la representante del frente Juntos por el Cambio.La diputada oficialista Laura Russo defendió que el proyecto de ley es "un sistema de advertencia ante elevados índices de azúcar, grasas, sodio y calorías de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud".Resistencia superadaEl 41% de los niños y adolescentes de todo el país sufren de sobrepeso u obesidad, advirtió la legisladora.La diputada de la coalición Frente de Todos sostuvo que es difícil informarse sobre el contenido de los alimentos y acusó de inescrupulosas a algunas industrias "que producen, publicitan y venden productos que tienen 20 gramos de sodio por porción, o 35 gramos de azúcar por porción, como pasa con las gaseosas".Ya avanzada la noche, la diputada Silvia Lospennato sostuvo que tenía dos certezas."La primera es que necesitamos una ley de etiquetado, y la segunda que esta no es una buena ley, porque de todos los sistemas posibles se eligió el que le brinda menos información a los consumidores", señaló la legisladora.Poco antes de la votación, el presidente de la Cámara de DIputados agradeció el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil "que trabajaron a lo largo de estos meses en el debate, en las comisiones y en el Senado".Massa también agradeció la presencia de la ministra de Salud, Carla Vizzotti.Razón de la leyEl proyecto de ley propone la incorporación en los envases de una etiqueta con forma octogonal, de color negro y letras blancas, que advierta sobre el exceso de grasas, azúcares, edulcoramtes, grasas saturadas, sodio o calorías.Si el producto contiene edulcorantes o cafeína, la etiqueta añade un aviso de que no se recomienda su consumo en niños.El texto del proyecto prohíbe la publicidad infantil que incentive productos con el uso de dibujos animados o personajes infantiles en los envases.El Consejo Federal de Educación, integrado por los ministros de esta área de todo el país, deberá incluir contenidos mínimos de educación nutricional en todos los niveles para promover la alimentación saludable y evitar el consumo de alimentos inadecuados.Solo el 55% de las familias que acuden a comedores y merenderos sociales ofrecen cuatro comidas diarias a sus hijos menores de edad, según el Índice Barrial de Situación Nutricional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci).El 19% de los casos, en añadido, presenta sobrepeso, mientras que el 21% tiene obesidad, de acuerdo a este índice que recoge datos sobre 49.700 niños y adolescentes.El 41,1% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años presenta exceso de peso, proporción que sube al 67% en el caso de las personas mayores de 18 años, según la Segunda Encuesta Nacional de Salud realizada en septiembre de 2019 por el Ministerio de Salud.La última sesión presencial que celebró la Cámara baja fue fue el 27 de febrero de 2020.El proyecto deberá pasar ahora al Senado para su sanción definitiva.El etiquetado frontal mediante sellos sobre los alimentos y bebidas rige ya en otros países de América Latina, como Chile, México, Perú y Uruguay.

