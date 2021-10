Alemania afirma que solo los observadores de la OSCE pueden utilizar drones en Donbás

https://mundo.sputniknews.com/20211027/alemania-afirma-que-solo-los-observadores-de-la-osce-pueden-utilizar-drones-en-donbas-1117576352.html

BERLÍN (Sputnik) — Solo los observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) pueden utilizar drones en Donbás, según lo... 27.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-27T15:13+0000

2021-10-27T15:13+0000

2021-10-27T15:32+0000

internacional

europa

ucrania

donbás

alemania

osce

🛡️ zonas de conflicto

"En las últimas semanas, la misión especial de observación de la OSCE detectó un aumento de violaciones del cese del fuego, se usaron armas pesadas, lo que viola los acuerdos de Minsk, que Rusia y Ucrania se comprometieron a implementar. Además de eso, todas las partes usan vehículos no tripulados, lo que solo puede hacer la misión", dijo la diplomática en una rueda de prensa.El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania reveló el 26 de octubre que los militares utilizaron por primera vez en Donbás un dron de ataque Bayraktar turco, que destruyó un cañón del bando contrario. Los acuerdos de Minsk proscriben los vuelos de aviones de combate y drones a lo largo de toda la línea de contacto.Varios países de la OTAN, entre ellos Estados Unidos y Turquía, han enviado armamento a Ucrania, una nación sumergida desde 2014 en un conflicto armado interno que ha dejado hasta el momento, según estimaciones de la ONU, más de 13.000 muertos.El 22 de octubre, el Ministerio de Defensa ucraniano reveló que Estados Unidos le había entregado un gran cargamento de armas de precisión, misiles antitanque, municiones y otros pertrechos de guerra.Una nueva reunión del Cuarteto de NormandíaBerlín sigue preparando una reunión del Cuarteto de Normandía, formado por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, pero por ahora no se puede determinar una fecha, añadió Sasse."Los acontecimientos de las últimas semanas y meses [la ruptura de la tregua en Donbás] demuestran que todas las partes deberían participar de forma más constructiva en el diálogo político. Por lo tanto, seguimos trabajando con Francia para convocar una reunión a nivel ministerial", afirmó Sasse en una reunión informativa el 27 de octubre.Al mismo tiempo, no mencionó ninguna fecha concreta ni precisó si es posible celebrar la reunión antes de que abandone su cargo Angela Merkel, que continúa ejerciendo sus funciones hasta que sea designado un sucesor.Sin embargo, el 9 septiembre el canciller ruso, Serguéi Lavrov, rechazó una idea ucraniana de celebrar una reunión del Cuarteto de Normandía. Lavrov recordó que este grupo se encarga de crear las condiciones necesarias para promover los Acuerdos de Minsk, que Ucrania se negó a cumplir y que llama a cambiar para su propio beneficio.Según el ministro, Ucrania tiene por objetivo "volver a suplicar a Berlín y París para que presionen a Rusia para comenzar a modificar los Acuerdos de Minsk".Desde abril de 2014 el Ejército de Ucrania lleva a cabo una operación militar contra las milicias en el este de su territorio donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero de ese mismo año.Pese a los acuerdos de Minsk suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, con la mediación de Alemania, Francia y Rusia, para una solución política al conflicto, hasta ahora se producen enfrentamientos esporádicos.

ucrania

donbás

alemania

