Una protesta en Ecuador cierra varias vías del país en contra de políticas de Gobierno

"Me he movilizado sin problema. Yo no me uno a las protestas porque si dejo de trabajar no tengo para vivir, no puedo darme ese lujo, pero sí estoy preocupada por el alto costo de la vida y la falta de oportunidades de empleo. Yo estoy buscando desde el año pasado un empleo fijo pero no lo encuentro", dice esta arquitecta de 36 años.