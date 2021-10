https://mundo.sputniknews.com/20211026/un-montanero-perdido-ignora-las-llamadas-de-los-rescatistas-por-no-reconocer-el-numero-1117537002.html

Un montañero perdido ignora las llamadas de los rescatistas por no reconocer el número

Un montañero perdido ignora las llamadas de los rescatistas por no reconocer el número

Un hombre que se perdió durante 24 horas mientras practicaba senderismo en la montaña más alta de Colorado (Estados Unidos) ignoró las repetidas llamadas... 26.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-26T17:26+0000

2021-10-26T17:26+0000

2021-10-26T17:32+0000

estilo de vida

eeuu

💢 insólito

montañistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1117533031_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18c6571fb7d416231195ca545a459dba.jpg

El montañero, cuya identidad no se ha revelado, fue reportado como desaparecido alrededor de las 20:00 (hora local) del 18 de octubre.El hombre había partido solo en una expedición al monte Elbert, el pico más alto de las Montañas Rocosas de Norteamérica (con 4.401 metros), y no regresó al lugar en donde se alojaba, informó la autoridad de búsqueda y rescate del condado de Lake a través de su cuenta en Facebook.Los oficiales, entonces, intentaron ponerse en contacto con el individuo vía llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes de voz. Sus esfuerzos, sin embargo, no produjeron resultado.Así, alrededor de las 22:00 (hora local) se envió un equipo de búsqueda a las "áreas más probables" de encontrar el montañero perdido. Sin embargo, los rescatistas volvieron cinco horas más tarde sin ubicar al hombre.Un segundo equipo partió a las 07:00 (hora local) al día siguiente para buscar en las zonas en donde los excursionistas "normalmente pierden el rastro". El hombre, sin embargo, regresó por cuenta propia a su lugar de alojamiento alrededor de las 09:30.El montañero contó a las autoridades que se perdió al caer la noche y que andó de un lado a otro antes de ubicar el sendero correcto. El hombre finalmente regresó a su automóvil a la mañana siguiente, aproximadamente 24 horas después de emprender la caminata.Según las autoridades, el hombre informó que "no tenía idea" de que alguien lo estaba buscando, por lo que ignoró las repetidas llamadas telefónicas del rescate, ya que no reconocía el número

https://mundo.sputniknews.com/20190612/rescate-aereo-de-anciana-eeuu-sale-de-control-1087593813.html

https://mundo.sputniknews.com/20210726/el-famoso-alpinista-escoces-rick-allen-muere-al-intentan-subir-el-monte-k2-1114481797.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, 💢 insólito, montañistas