https://mundo.sputniknews.com/20211026/tribunal-de-paz-de-colombia-revoca-libertad-a-excongresista-vinculado-con-paramilitarismo-1117555135.html

Tribunal de paz de Colombia revoca libertad a excongresista vinculado con paramilitarismo

Tribunal de paz de Colombia revoca libertad a excongresista vinculado con paramilitarismo

La Jurisdicción Especial de Paz de Colombia anunció el martes que le revocó la libertad transitoria al exsenador Álvaro Ashton Giraldo por entregar información... 26.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-26T23:46+0000

2021-10-26T23:46+0000

2021-10-26T23:46+0000

américa latina

colombia

farc

jep

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/104014/14/1040141473_0:113:2160:1328_1920x0_80_0_0_f3c8043fa776572a4359c85622118bdf.jpg

"La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP revocó la aceptación de sometimiento en relación con los procesos (…) seguidos en contra del excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo por los delitos de delito de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y amenazas", indicó el tribunal en un comunicado.Al mismo tiempo, la sala le revocó "el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada" que le había otorgado a Ashton, precisó.La decisión fue tomada por la JEP al considerar que los aportes dados por Ashton, de 65 años, fueron "insuficientes, vagos y sin fundamento, y no cumplieron con los presupuestos exigidos".Asimismo, indicó que Ashton no suministró información "exhaustiva, clara, precisa y detallada y tampoco se recibió un aporte que contribuya al esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad relacionados con la región del Atlántico (norte) o con el fenómeno de la cooptación (llenar vacantes) de las entidades estatales por parte de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitares hoy extintos) como una forma de control territorial".Según la JEP, bajo ese tribunal el excongresista tuvo "múltiples oportunidades" para que aclarara y subsanara la información que dijo que suministraría.El tribunal aceptó el sometimiento de Ashton a ese tribunal el 16 de julio de 2019 bajo el entendido de que sus aportes servirían para satisfacer los principios del Sistema Integral de Verdad, Reparación y No Repetición que componen la JEP, lo cual permitiría a las víctimas del conflicto conocer la verdad sobre múltiples crímenes, en este caso cometidos por el paramilitarismo.Asimismo, el 26 de septiembre de ese mismo año, la JEP le había concedido el beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada.La JEP fue creada en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), militares y terceros que, como en el caso de Ashton, auspiciaron de un modo u otro el conflicto armado colombiano.Tras la revocatoria al excongresista, su caso deberá ser retomado por la justicia ordinaria.

https://mundo.sputniknews.com/20210923/tribunal-de-colombia-alista-primeras-sanciones-a-5-anos-de-la-firma-de-la-paz-1116369218.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, farc, jep