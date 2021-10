https://mundo.sputniknews.com/20211026/senado-de-mexico-aprueba-ley-de-ingresos-para-el-ano-2022-1117553635.html

Senado de México aprueba Ley de Ingresos para el año 2022

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El pleno del Senado de México aprobó el dictamen general sobre la Ley de Ingresos federales para el ejercicio fiscal del año 2022... 26.10.2021

El dictamen aprobado, por mayoría de 67 votos a favor y 43 en contra y ocho ausencias, es el mismo aprobado el 21 de octubre por la Cámara de Diputados, donde hubo peleas sobre las leyes que integran la llamada Miscelánea Fiscal 2022.Ese conjunto de leyes tributarias incluye los reglamentos para los impuestos sobre la renta, el valor agregado, sobre automóviles nuevos, especiales sobre productos y servicios, y las reformas al Código Fiscal federal.La bancada del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) argumentó que la Ley de Ingresos no propone nuevos impuestos para incentivar así las inversiones.Los objetivos del dictamen, que ya recibió media sanción en la Cámara Diputados, son: combatir la corrupción; evitar el "saqueo fiscal" por evasión de tributos, la simplificación del pago de impuestos, y el fomento a la confianza de los contribuyentes. Objeciones de la oposiciónEl senador Miguel Ángel Mancera, del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), dijo en la tribuna que la Ley de Ingresos fiscales "tiene muchos puntos que lo vuelven complicado y pueden generar deficiencias importantes", y llamó a abrir el debate sobre los desacuerdos con "el interés de ayudar, pero también de mejorar la propuesta", presentada por el Ejecutivo y la bancada del oficialismo.Uno de los puntos de desacuerdo es la estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el año próximo, calculado en 4,1%.El opositor Movimiento Ciudadano (MC socialdemócrata) plantea que esa proyección es mayor al consenso de analistas financieros, que prevén que el PIB nacional crezca 3%, aunque está cerca del cálculo del Fondo Monetario Internacional que los ubica en 4%.La bancada del Partido del Trabajo, integrante de la coalición gobernante afirma que todo el Paquete Económico 2022 que incluye la Ley de Ingresos "es congruente con un gobierno socialmente responsable".La senadora Giovanna del Carmen Bañuelos expresó que "en el paquete económico no habrá nuevos impuestos, no habrá deuda, y habrá un impulso a los sectores más necesitados del país" mediante programas sociales.Ingresos petrolerosEl repunte de la economía mexicana este año podría ser de 6,2% anual, después de la histórica contracción de 8,2% sufrida en 2020 por la pandemia de COVID-19, pero ese ritmo se reduciría el año próximo.Los ingresos del sector petrolero podrían compensar la reducción de los ingresos fiscales del Gobierno, que bajarían debido a una menor recuperación económica en 2022.En efecto, el dictamen prevé un ligero crecimiento de la producción petrolera a 1,82 millones de barriles de crudo diarios.Pero la mayor polémica está en la cotización de la mezcla mexicana de petróleo de exportación, programada en el dictamen en solo 55,10 dólares por barril, en promedio anual.Esa estimación a la baja es casi 24 dólares menor que la cotización real del barril de crudo mexicano de exportación, que el 26 de octubre es de 78,90 dólares por tonel, reporta la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en su portal de internet.La oposición argumenta que los precios internacionales del crudo se comportan al alza, debido a la recuperación de la economía global, después de la contracción de 2020 en el marco de la pandemia.Es uno de los puntos de controversia debido a que la oposición plantea una cotización realista y elevarla a 65,5 dólares por barril como promedio para 2022, pero esa propuesta es rechazada por la mayoría oficialista.Detrás de ese debate está una supuesta intención del Poder Ejecutivo de calcular a la baja el precio del crudo mexicano de exportación, con el fin de que se forme un excedente de fondos públicos el año próximo, para disponer de más recursos fiscales por los ingresos petroleros.

