Secuestros, bandas y combustible, la continua espiral de la inseguridad en Haití

Ferrer fue retenido en el aparcamiento de su iglesia situada en Delmas 29, un templo que tiene la fama de reunir a parte de la alta clase del país, desde burgueses, ministros, empresarios y otros.El secuestro estuvo rodeado de polémica, y organizaciones de derechos humanos apuntaron al ahora ministro del Interior y Justicia, Litz Quitel, quien rápido desmintió los rumores sobre su presunta implicación y aseguró que forma parte de una estrategia opositora para debilitar el Gobierno del primer ministro Ariel Henry.La liberación del religioso costó a los familiares unos 750.000 dólares. El último pago se realizó horas antes de regresar a casa, según confirmó Radio Télé Metronome.Por su parte, otro grupo de secuestradores pide 900.000 dólares por el profesor Patrick Dorenencourt, aprehendido la semana pasada cerca de la calle Cameau en el centro de Puerto Príncipe.Para los 17 misioneros de Estados Unidos y Canadá, que desde el 16 de octubre se encuentran con la peligrosa banda 400 Mawazo, el líder reclama 17 millones de dólares y amenaza con asesinarlos si no recibe el pago.Casi 800 personas fueron víctimas de enero a octubre de este fenómeno, que se agravó en julio tras el asesinato del presidente Jovenel Moise ocurrido en su residencia privada de Pelerin, una zona acomodada de la capital.Inseguridad generalizadaEl 17 de octubre, un día después del secuestro de los misioneros extranjeros, el primer ministro Henry intentó sin éxito depositar una ofrenda floral en Pont Rouge, sitio donde murió el padre de la independencia Jean Jacques Dessalines.Fuertes detonaciones de armas automáticas obligaron al titular y su comitiva a huir del lugar y refugiarse en el Museo del Panteón Nacional Haitiano. Horas después, el líder de la federación G-9 y Aliados llegó a Pont Rouge vestido de blanco en total afrenta a Henry que terminó rindiendo homenaje a Dessalines en el Altar de la Patria situado en la plaza pública del Champs de Mars.Como si fuera poco, esas y otras pandillas han limitado la distribución de combustible a tal punto que los hospitales amenazan con cerrar sus puertas, la compañía telefónica anunció que el 20% de sus emplazamientos no funcionan por la escasez del rubro y el Centro Nacional de Ambulancias advirtió que cuenta con solo dos de los 96 vehículos que operan en la capital.La estatal Oficina de Protección del Ciudadano dijo el 26 de octubre que el país enfrenta una catástrofe humanitaria sin precedentes y criticó el apoyo de Naciones Unidas y otros socios de Haití al gobierno de Henry.Buteau coincide en que la injerencia de la comunidad internacional es una de las causas de la actual situación del país, especialmente desde que llegara al poder el partido Tet kale (derecha), que dirigió en la última década.En medio de la crisis, Henry sustituyó al director de la Policía, Léon Charles, quien también asumió el cargo en 2005 y renunció sin poder restablecer el clima de paz en el territorio nacional, aunque el cambio no convence a los sindicatos que fueron a la huelga para reclamar al Gobierno por el aumento de la inseguridad.

