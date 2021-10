https://mundo.sputniknews.com/20211026/rusia-responde-con-firmeza-a-declaraciones-de-ministra-alemana-de-defensa-1117538985.html

Rusia responde con firmeza a las declaraciones de la ministra alemana de Defensa

Rusia responde con firmeza a las declaraciones de la ministra alemana de Defensa

Rusia responde con firmeza a declaraciones de ministra alemana de Defensa. Cuba denuncia que la Embajada de EEUU desempeña un creciente papel de subversión... 26.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-26T17:51+0000

2021-10-26T17:51+0000

2021-10-26T18:13+0000

octavo mandamiento

rusia

eeuu

cuba

otan

alemania

ciudadanía

natalia oreiro

annegret kramp-karrenbauer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1117538960_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_81e52c264e6b693bb9ecad1bcc93eb6e.png

Rusia responde con firmeza a declaraciones de ministra alemana de Defensa Rusia responde con firmeza a declaraciones de ministra alemana de Defensa

Rusia responde a AlemaniaEl jueves 21 de octubre, la ministra de Defensa de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer señaló a la emisora Deutschlandfunk que la OTAN debería "dejarle muy claro" a Rusia que está "dispuesta" a utilizar medios militares, incluyendo los nucleares, para contener a Moscú y para que "a nadie se le ocurra la idea de atacar", por ejemplo, a los Estados bálticos o a los "socios" de la OTAN en el mar Negro."La jefa del Ministerio de Defensa alemana hizo declaraciones absolutamente inaceptables sobre la contención de Rusia y la posibilidad de incluso utilizar armas nucleares", afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.La cartera rusa de Exteriores, además, emitió un comunicado en el que indicó que "el desinterés por un diálogo serio con Moscú sobre la distensión fue demostrada en la víspera de la reunión de la OTAN por la ministra de Defensa germana, Kramp-Karrenbauer, quien subrayó que la OTAN debería mostrar su disposición a utilizar sus fuerzas armadas contra Rusia".El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso expresó su esperanza de que los dirigentes razonables de Alemania "sean capaces de evitar que su ministra quiera poner a prueba la fiabilidad de las fuerzas armadas" rusas. La entidad también señaló que Rusia no amenaza a la OTAN.El Ministerio de Defensa de Rusia, a su vez, convocó el lunes al agregado militar alemán y le entregó una nota en relación con las palabras de Annegret Kramp-Karrenbauer sobre la disuasión nuclear de Rusia. El representante de Alemania fue informado de que "tales declaraciones provocan tensiones en Europa y no contribuyen a la normalización de la situación", subrayó el Ministerio de Defensa.El titular de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, señaló al respecto que la OTAN está reuniendo "constantemente" las fuerzas cerca de las fronteras de Rusia en medio de los llamados a la "contención militar" de Moscú, y además recordó que la implementación del plan de la OTAN de 'contención' en Afganistán "terminó en una catástrofe", con la que ahora "está lidiando el mundo entero".Chile le declara la guerra a lo grande a la ciberdelincuencia"Promover el conocimiento y las buenas prácticas en materia de ciberseguridad" es el objetivo del IV Seminario Internacional de Ciberseguridad a celebrarse el 28 de octubre en Chile, que sufre un auge sin precedentes de la delincuencia virtual, según Christian Barrientos de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones [PDI] del país.Además de la PDI, también se encuentra la Universidad Técnica Federico Santa María entre los organizadores de esta actividad que contará con la participación de expertos internacionales, entre ellos Rusia, al tiempo que se podrá seguir gratuitamente el desarrollo de evento desde el sitio www.mesdelaciberseguridad.cl.En declaraciones a Sputnik, Barrientos constató una auténtica "explosión" de la ciberdelincuencia, "producto de la pandemia" del COVID-19, cuando "muchas actividades que se realizaban en forma presencial" se trasladaron al espacio virtual, donde "las reuniones, las compras, los trámites en general, ya son algo muy cotidiano, y eso ha aumentado en teoría el riesgo de ser víctima de algún delito asociado a la tecnología".En este contexto, el especialista comunicó que este tipo de delitos aumentaron un 89% en los primeros cinco meses del presente año, en comparación con el mismo período de 2020, tratándose principalmente de "las estafas y las defraudaciones a través de Internet".Señaló asimismo que, durante 2020, Chile sufrió "más de 70 intentos de ciberataques por segundo", reportándose "más de 15.000 incidentes" por parte de organizaciones estatales y empresas privadas.Barrientos también indicó, citando datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo de la ONU, que "Chile se ubica en la posición 74 del ranking internacional en ciberseguridad, mostrando vulnerabilidades, tanto a nivel institucional, como educativo"."Para nosotros claramente es beneficioso poder captar, recopilar y asimilar todo el conocimiento y las buenas prácticas en esta materia", subrayó Barrientos, al llamar a los usuarios a tener una mayor "responsabilidad" a la hora de "navegar, trabajar o estudiar" en el espacio virtual, donde subrayó la necesidad de tener "una higiene digital".Crece la polémica en España: retiran escaño a un diputado de PodemosEn España crece la polémica luego de que el pasado 22 de octubre se le retirara el acta de diputado al parlamentario de Podemos Alberto Rodríguez, luego de que el Tribunal Supremo lo condenara por presuntamente haber dado una patada a un policía en una protesta en el año 2014.Podemos pide la dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, mientras Rodríguez asegura que elevará su denuncia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con Francois Favreau, analista político especializado en el lawfare, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, y miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.Cuba denuncia a la Embajada de EEUU en la islaA través de su cuenta de Twitter, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció la desestabilización política que estaría provocando Estados Unidos en la isla caribeña."La embajada de EEUU está desempeñando un papel creciente en los esfuerzos de subversión política. Es un comportamiento provocador y violatorio de la Convención de Viena. Tenemos la determinación de enfrentar la labor subversiva y agresiva de la Embajada", aseguró Rodríguez.El mensaje del canciller fue citado por el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, quien agregó que "la embajada de EEUU en Cuba insiste en su triste y bochornoso papel de subvertir el orden interno en nuestro país. Frente a esas conductas no nos quedaremos de brazos cruzados. Como en tantos años de lucha, tenemos la firme determinación de enfrentarlas y denunciarlas".Las declaraciones ambos funcionarios llegaron poco después de que finalizara el II Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, un encuentro en donde estuvo presente el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, y donde el presidente Díaz Canel acusó a EEUU de querer violar la soberanía del país.'¡Bienvenida, Natasha!': Natalia Oreiro se suma a la familia RusiaNatalia Oreiro, a quien llaman cariñosamente 'Natasha' en Rusia, acaba de recibir la ciudadanía de este país euroasiático. "Conceder la ciudadanía de Rusia a Oreiro Iglesias, Natalia Marisa, nacida el 19 de mayo de 1977 en Uruguay, junto con su hijo Mollo Oreiro, Merlín Atahualpa, nacido el 26 de enero de 2012 en Argentina", se lee en un decreto firmado por el presidente ruso, Vladímir Putin.Un decreto que ha cumplido el sueño de esta célebre actriz y cantante uruguaya, quien se hizo famosa y adorada en Rusia a partir del estreno, en 1999, de la telenovela argentina 'Muñeca Brava'. Oreiro realizó un sinnúmero de conciertos en esta nación, donde su popularidad nunca ha dejado de crecer, algo reflejado perfectamente en el documental 'Nasha Natasha'.Esta obra, presentada en Moscú en 2016, narra el día a día de esta uruguaya, radicada en Argentina, durante su gira musical por 16 ciudades rusas en 2015, cuando recorrió miles de kilómetros en tan sólo un mes. Entre otros episodios, la película ofrece fragmentos de sus actuaciones, emotivas escenas de sus encuentros con los fans, dispuestos a pasar horas bajo la nieve y en medio del frío invernal para recibir el tren transiberiano en el cual su ídola viajaba por Rusia.Oreiro ha declarado reiteradamente su apego a Rusia, apoyando al país a cada instante, en particular, grabando la canción 'United by Love' en tres idiomas –inglés, español y ruso– para el Mundial 2018 que se celebró en este inmenso país.La artista también se manifestó a favor de inmunizarse contra el COVID-19 con la vacuna rusa Sputnik V, mostrándose crítica con cómo "Hollywood, su forma de construir la imagen rusa", repercutió en la confianza que la gente tiene sobre el biológico ruso."Yo crecí viendo películas norteamericanas, donde los rusos siempre eran los malos. Y eso está tan metido en nuestra cultura y no es real porque si estamos hablando de política no hay buenos ni malos en ningún lado. Entonces, me parece que, además, desconocer que los científicos rusos son de lo mejor que hay en el mundo, es desconocer la historia", aseveró.Hace unos meses, en ocasión del Día Nacional de Rusia, Oreiro publicó un mensaje en Twitter en el que lucía un 'kokoshnik' rojo, el tocado tradicional, para felicitar a los rusos con ocasión de la fiesta. "Rusia para mí también es mi patria. ¡Los amo!", fue lo que dijo la artista, quien comentó a la prensa en junio de 2020 que había presentado los documentos necesarios para pedir la naturalización de este país, ya que "no existe otra extranjera más rusa", según sus propias palabras.Oreiro bromeó también que sería "más rusa que Gerard Depardieu", el actor francés quien recibió la ciudadanía rusa en 2013. Vladímir Putin también le concedió la ciudadanía a Steven Seagal, colega estadounidense de Depardieu. Es decir, crece y crece la familia Rusia, donde millones de sus ciudadanos dan la calurosa bienvenida a su flamante compatriota.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

eeuu

cuba

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, eeuu, cuba, otan, alemania, ciudadanía, natalia oreiro, annegret kramp-karrenbauer, аудио