¿Quién es Alicia Dickenstein y por qué es homenajeada en el mundo entero?

¿Quién es Alicia Dickenstein y por qué es homenajeada en el mundo entero?

En los aeropuertos de París, Shanghai, Osaka, Dubai, Frankfurt, Johannesburgo, Londres, San Pablo y Los Ángeles se ve su rostro en enormes pantallas...

ciencia

argentina

unesco

matemática

mujeres ciéntíficas

"El mundo necesita ciencia, la ciencia necesita mujeres", rezan los carteles con la imagen de Dickenstein, la especialista en geometría algebraica y profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, que en febrero de 2021 fue premiada con el Premio L'Oréal-UNESCO a Mujeres en Ciencia por su contribución fundamental a la geometría algebraica y sus aplicaciones."Cuando me enteré, me puse muy feliz y agradecida por tener este reconocimiento internacional, en particular porque es difícil apreciar el trabajo matemático para un público general. Espero que este Premio ayude a que las niñas y adolescentes se enteren de que esta carrera existe, que es muy creativa, que está cada vez más relacionada con otras ciencias y que por lo tanto, las estimule a estudiar matemática", dijo Dickenstein cuando recibió el premio.Con 66 años, Dickenstein es la novena científica argentina en recibir el premio; aunque es la primera matemática galardonada, según informó Página 12. De esta manera, Argentina se convierte en el país de América Latina en tener la mayor cantidad de científicas reconocidas por L'Oréal-UNESCO.La trayectoria que le valió el Premio de L'Oréal-UNESCOEn 1982, Dickenstein obtuvo su doctorado en Ciencias Matemáticas de la UBA. Catorce años después, se convirtió en la primera directora mujer del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, cargo que desempeñó hasta febrero de 1998.Desde 2009 es profesora regular titular plenaria, y se desempeña como investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Desde 2019 es académica titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN).A lo largo de su trayectoria, Dickenstein también publicó varios libros, entre ellos Mate max: la matemática en todas partes (2000), que presenta problemas matemáticos destinados a niñas y niños de los últimos años de educación básica.Dickenstein ha sido reconocida con otros premios antes del otorgado a Mujeres en Ciencia por L'Oréal-UNESCO. En 2015 fue merecedora del Premio TWAS de la Academia Mundial de Ciencias. Dos años más tarde, obtuvo el Premio Consagración en Matemática de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.En 2021 también fue reconocida como "Personalidad destacada de la Universidad de Buenos Aires", durante los festejos por el bicentenario de dicha universidad; recibió una medalla personalizada, una moneda acuñada por la Casa de la Moneda, y un sello postal del Correo Argentino —especialmente elaborados para la ocasión—.

argentina, unesco, matemática, mujeres ciéntíficas