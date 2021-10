https://mundo.sputniknews.com/20211026/pueblo-rapa-nui-rechaza-la-apertura-al-turismo-en-isla-de-pascua-1117544341.html

Pueblo Rapa Nui rechaza la apertura al turismo en Isla de Pascua

A través de una consulta, denominada como 'no vinculante' por el alcalde de Isla de Pascua, Pedro Edmunds, los isleños resolvieron no abrir la isla al turismo en enero de 2022.La comunidad originaria de la polinésica Isla de Pascua —el pueblo rapa nui—, fue convocada a manifestar su postura respecto al futuro económico de la isla, en específico sobre el principal sostén económico de esta: el turismo.Tras casi dos años de aislamiento forzado a causa de la pandemia por COVID-19, el territorio insular chileno del Océano Pacífico y distante 3.700 kilómetros de la costa continental, celebró una consulta popular en la que participaron 972 personas, alrededor del 20% de sus habitantes.Ante la pregunta "¿Quieres abrir la isla al turismo en enero?", 649 votos se inclinaron por la opción 'No', mientras que 320 prefirieron el 'Sí', sumado a tres preferencias nulas.A pesar del resultado,el alcalde Edmunds remarcó que la votación "no es vinculante", por lo que la decisión de abrir la isla al turismo recae en las autoridades sanitarias regionales o ministeriales centrales.El alcalde dijo a medios chilenos que la iniciativa es "poco representativa", ya que la población total de Isla de Pascua es de 8.300 personas.De todas maneras, el jerarca aclaró que no se prevé una reapertura de la principal fuente económica insular. "En la isla estamos bajo el 80% [de vacunación] y en el continente estamos 'ad portas' de una tercera ola. Con esa realidad, olvídate de la fecha [de reapertura turística]", añadió.Rapa Nui —como es conocida la isla de los moáis en lengua originaria—, tiene sus fronteras cerradas al turismo desde hace 17 meses y solo residentes pueden entrar o salir de la isla mediante vuelos humanitarios.La isla, advierten sus habitantes, no cuenta con sala de cuidados intensivos en su hospital, y cuenta con solo un respirador artificial y una ambulancia capacitada para tratar a pacientes contagiados, lo que explicaría la reticencia a la reapertura de la actividad turística de algunos sectores de la comunidad isleña, advierte el edil.En la isla apenas se registraron en este tiempo ocho casos de COVID-19 y no hay ningún nuevo enfermo desde septiembre de 2020. Tampoco hubo hospitalizados ni fallecidos en toda la pandemia, según las autoridades locales.

