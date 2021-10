https://mundo.sputniknews.com/20211026/otoniel-5-datos-sobre-el-narcotraficante-mas-buscado-de-colombia-1117510933.html

'Otoniel': 5 datos sobre el narcotraficante más buscado de Colombia

'Otoniel': 5 datos sobre el narcotraficante más buscado de Colombia

Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel' fue capturado el pasado 23 de octubre. Tenía una amplia trayectoria en el crimen y fue comparado con Pablo Escobar... 26.10.2021, Sputnik Mundo

El pasado sábado 23 de octubre, las autoridades colombianas dieron uno de los golpes más certeros al narcotráfico y al crimen organizado en la historia reciente de ese país con la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, quien fungía como el líder del denominado Clan del Golfo, uno de los principales grupos armados ilegales que operaba, sobre todo, en la zona noroccidental de Colombia, pero con influencia en varias regiones.1. ¿Quién es 'Otoniel' y por qué es importante?Otoniel cuenta con un recorrido criminal de largo aliento. Nació el 15 de septiembre de 1971, cuando las guerrillas se estructuraban en su primera década de creación. Entró a los 16 años a la guerrilla del Ejército de Liberación Popular (EPL), que se desmovilizó en 1991, pero de la que hoy aún subsisten algunos reductos en varias zonas del país, como la zona del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.Luego de la extinción de esa guerrilla, Otoniel dejó la guerra. Después ingresó, a los 19 años, a las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), un grupo armado que tenía como finalidad enfrentar a guerrillas, como las FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y la creciente "amenaza comunista".En 1997, cuando las ACCU se fusionaron con otros grupos paramilitares bajo una sola bandera, como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las autodefensas del Magdalena Medio y las autodefensas de los llanos orientales, Otoniel figuró como parte de la estructura que comandaba el exnarcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.Úsuga David dejó el conflicto armado, nuevamente, con la desmovilización de los grupos paramilitares, en 2005, durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), en el proceso de paz denominado Justicia y Paz. Se retiró de ese proceso y, junto con su antiguo jefe, alias Don Mario, fundó el grupo paramilitar Los Urabeños.Don Mario fue capturado en 2009 y, posteriormente, extraditado a los Estados Unidos. Ese hecho fue la oportunidad que tuvo Otoniel de hacerse a la cabeza de Los Urabeños, lugar que compartió con su hermano Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanni. Desde ese entonces, tomaron el nombre de Clan Úsuga y, finalmente, fueron conocidos como el Clan del Golfo.Allí, Otoniel construyó un imperio criminal ligado al narcotráfico, convirtiéndose en uno de los principales exportadores de cocaína y en el blanco de las autoridades, no solo de Colombia, sino de los Estados Unidos. En ese país, se ofrecía una recompensa que rondaba los cinco millones de dólares por información que permitiera dar con su paradero.2. ¿Por qué el presidente de Colombia, Iván Duque, lo comparó con Pablo Escobar?Luego del éxito del operativo que dio con la captura del capo, el presidente colombiano, Iván Duque, felicitó a las Fuerzas Armadas por vencer "a uno de los criminales más temidos del mundo"."Alias Otoniel es comparable únicamente con delincuentes de la ralea de Pablo Escobar, un narcotraficante que ha exportado cientos de toneladas de droga, quitándoles la vida a jóvenes en distintos lugares de Colombia y el mundo. Asesino de centenares de miembros de la Fuerza Pública, reclutador de menores, violador de niños, promotor de desplazamientos, instigador de comunidades", comentó el mandatario.Para el primer mandatario de los colombianos, las cifras de droga que se han movido por el Clan del Golfo nunca fueron alcanzadas por Escobar y el capo recién capturado podría ser "más o igual de sanguinario que el cabecilla del cartel de Medellín".Esa comparación, para algunos analistas y periodistas, está fuera de la realidad, si se considera que Otoniel no tenía, por ejemplo, la influencia política que solía ostentar Escobar ni tampoco tenía una capacidad de daño que doblegara al país entero.De alguna manera, quienes vivieron las épocas más crueles de la guerra contra Escobar recordaron que la zozobra que se sentía en Colombia a finales de los 80 y comienzos de los 90 no tiene punto de comparación. Para otros sí existen elementos que permiten hacer un símil entre el capo de Medellín y Otoniel, como el hecho de ser uno de los más grandes exportadores de cocaína de la región o tener la capacidad de producir desplazamientos masivos.3. ¿Cómo fue la operación militar para capturar a 'Otoniel'?La operación Osiris, paso final para la captura del capo, comenzó muy temprano en la mañana del 22 de octubre. Según contaron fuentes militares al diario El Tiempo, de Bogotá, se articularon todas las Fuerzas Militares y de Policía, en un operativo gigante que reunió a 800 uniformados, que incluyó el despliegue de 500 en terreno. Además, hubo apoyo de la CIA, de Estados Unidos, y el MI6, el servicio de inteligencia del Reino Unido.Según relataron militares testigos al diario, cuando las unidades llegaron a la guarida del capo estaba solo, pues sus escoltas más cercanos lo habían abandonado. "Estaba en un matorral, llevaba un día sin comer y escasamente había ingerido agua", cuenta el periódico.El mayor narcotraficante de Colombia estaba desolado en una pequeña vereda del municipio de Necoclí, Antioquia (noroccidente). Hasta allí llegaron las fuerzas de inteligencia del Estado desde hace dos semanas, quienes identificaron movimientos de campesinos que llevaban provisiones.La tesis que manejaron desde el principio es que dichos alimentos tenían como destinatario a Otoniel, porque se trataba de productos especiales que el capo consumía de acuerdo con la diabetes que padece.Fueron 150 policías y 500 soldados que, cautelosamente, se fueron desplazando entre los terrenos del cerro del Yorki y Cerro Azul, en el espeso Urabá, recibiendo información de fuentes humanas. Así lo relató el director de la Policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas Valencia.Pero antes de esa fase, hubo tareas estratégicas que realizaron las fuerzas del Estado, como el cierre del cerco en la zona, la vigilancia de ríos y los cortes de la movilidad en varios puntos. De esa forma, lograron acorralar al jefe del Clan del Golfo.No obstante, y así lo ha reconocido el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, este último golpe fue posible también gracias a la operación Agamenón, que se inició en el 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), con el objetivo de debilitar al Clan del Golfo militarmente y poder capturar al capo."Es un triunfo de la política de seguridad del presidente Duque y una articulación de todas las fuerzas que, de forma unida, lograron neutralizarlo", comentó Molano.De hecho, en 2017 ya se palpaban los primeros resultados de dicha operación, cuando el entonces presidente Santos anunciaba la captura de por lo menos 1.500 miembros del Clan del Golfo y la muerte de Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, en un operativo militar.Ese suceso incluso motivó a que Otoniel enviara una carta al Gobierno de Colombia en la que proponía su sometimiento a la justicia. Eran los tiempos en que se vivía en el país la esperanza que había creado la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC.En 2021 también hubo golpes fundamentales a la estructura criminal. Fue extraditado a Estados Unidos Alexánder Montoya Úsuga, primo de Otoniel; fue capturado Jhon Freddy Zapata, alias Messi, encargado de lavar dinero del narcotráfico en varios departamentos; y también cayó Juan José Valencia, alias Falcón, parte importante de las finanzas de la organización.4. ¿Por qué Estados Unidos pide a 'Otoniel' en extradición?El futuro del narcoparamilitar colombiano, muy seguramente, será una cárcel en los Estados Unidos. El Gobierno de Colombia ya anunció que está a la espera de que el país norteamericano haga los trámites respectivos para que Otoniel sea subido a un avión.Tres cortes en ese país lo solicitaron. La Corte del Distrito Sur, de Florida, lo busca desde 2015 por "conspiración para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a sabiendas de que será importada a los Estados Unidos".La Corte del Distrito Oriente de Nueva York, por su parte, lo requiere desde ese mismo año por ser la cabeza de la banda criminal, fabricación y distribución internacional de droga, asesinato y uso de armas para favorecer el tráfico de drogas.Por último, la Corte del Distrito Sur de Nueva York quiere que Otoniel llegue a los Estados Unidos por apoyar a una organización terrorista y conspirar para ingresar estupefacientes a ese país. La Embajada de los Estados Unidos en Colombia felicitó al Gobierno de Duque por la captura.Además, en Colombia, Otoniel enfrenta 128 órdenes de captura, ocho medidas de aseguramiento, ocho sentencias que lo condenan y tiene activadas dos circulares rojas de la Interpol. Por esa razón, el presidente Duque, en entrevista con El Tiempo, señaló que Otoniel debe ir a Estados Unidos a pagar por lo que lo señalan y volver a Colombia a cumplir condenas por acciones perpetradas en el país.5. ¿Quién reemplazará a 'Otoniel'?En el mundo del hampa funciona muy bien aquello de “rey muerto, rey puesto”, por eso no falta mucho para que alguien más asuma el futuro del Clan del Golfo. De hecho, en Necoclí, municipio en donde fue capturado, fuentes que prefieren el anonimato le contaron a Sputnik que hay un pacto tácito y la ciudadanía prefiere permanecer resguardada ante posibles represalias por la caída del capo.Por Whatsapp circulan cadenas de audio con amenazas, por ejemplo, de quemar vehículos que circulen en horas de la noche. Lo que ocurre en la zona de influencia de Otoniel, luego de su captura, es una especie de paro armado, como los que suelen hacer los grupos ilegales"Mañana lunes (25 de octubre) es el paro. Se paraliza Medellín, Dabeiba, Chigorodó, Apartadó, Necoclí, San Pedro, Arboletes, Quibdó, Ungía, Vigía del Fuerte. Todo eso se paraliza. Carro que pase, carro que se le echa candela inmediatamente", dice uno de los audios que conoció Sputnik.La prensa habla de dos nombres que llegarían a ocupar el lugar que dejó Otoniel: Jobanis Ávila, alias Chiquito Malo, y Wilmer Quiroz, alias Siopas. El primero es de la entera confianza del capo y por eso se considera como uno de los más seguros sucesores, sin embargo, fuentes de la Fuerza Pública aseguran que quien le seguiría en la línea de mando es Siopas.

