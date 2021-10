https://mundo.sputniknews.com/20211026/me-queda-mejor-la-bolsa-que-el-traje-el-alegato-de-ana-morgade-a-favor-de-los-cuerpos-reales-1117514223.html

"Me queda mejor la bolsa que el traje": el alegato de Ana Morgade a favor de los cuerpos reales

"Me queda mejor la bolsa que el traje": el alegato de Ana Morgade a favor de los cuerpos reales

"No puedo cambiar qué se considera un cuerpo aceptable o no, y mucho menos cambiar mi autoestima de un día para otro", asegura la comediante Ana Morgade

La comediante ha elegido para la ocasión "un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy". Se trata de un portatrajes, sí, has leído bien. Una funda a modo de vestido.Morgade explicó los motivos de la elección de su outfit en sus redes sociales. "No tengo un cuerpo de talla standard, por supuesto no soy modelo, y no me es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha".Su controvertido outfit ha desatado el debate sobre las tallas y la reivindicación de tener medidas perfectas que son más propias de las modelos. Muchos han aplaudido su decisión, pero también ha habido críticas por parte de algunos cibernautas que consideran que por tener unos kilos de más no hace falta vestirse con sacos. "Nos ponemos lo que nos gusta y nos da la gana y a quien no le guste que no mire", comenta una usuaria.A pesar de las críticas, Morgade ha agradecido todos los comentarios positivos y ha hecho su reivindicación hacia los cuerpos reales con el alegato de no intentar alcanzar tallas extremadamente delgadas. "Es la primera vez que no me apetece ponerle filtros a la foto", concluye.

