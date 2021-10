https://mundo.sputniknews.com/20211026/llaman-a-recuperar-y-actualizar-ideales-perdidos-del-socialismo-ante-crisis-de-globalizacion-1117528764.html

Llaman a "recuperar" y "actualizar" ideales perdidos del socialismo ante crisis de globalización

Llaman a "recuperar" y "actualizar" ideales perdidos del socialismo ante crisis de globalización

Recuperar y actualizar ideales perdidos del socialismo. Es lo que plantea el escritor español Víctor Sombra ante la crisis de la globalización, reflejada en... 26.10.2021, Sputnik Mundo

Llaman a "recuperar" y "actualizar" ideales perdidos del socialismo ante crisis de globalización

En conversación con Sputnik sobre esta obra, Sombra subrayó que "no se trata necesariamente de hacer un canto nostálgico a lo que fue el socialismo, sino ver un poco qué elementos se han perdido de esos ideales, cuáles pueden recuperarse y pueden traducirse de otra forma, y de actualizarse en el nuevo contexto" a fin de "hacer una nueva construcción de algo que no puede ser sólo el mercado, no puede ser sólo individual", habiendo necesidad de "una nueva proyección de lo colectivo y lo público".Según el autor, su libro "puede interesar a todas aquellas personas que les interesen los desafíos de la humanidad" derivados de la crisis de la globalización, "a todas las personas que quieran expliсar estas cuestiones y hacerlo en compañía también, no sólo de políticos, sino también de científicos e incluso de literatos", donde lo que hace 'Cuarto de derrota' es "traer o juntar en el análisis el punto de vista científico con el punto de vista político y con el punto de vista literario".

