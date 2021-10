https://mundo.sputniknews.com/20211026/legisladores-de-ecuador-afirman-que-lasso-mantiene-capitales-en-paraisos-fiscales-1117509238.html

Legisladores de Ecuador afirman que Lasso mantiene capitales en paraísos fiscales

Legisladores de Ecuador afirman que Lasso mantiene capitales en paraísos fiscales

QUITO (Sputnik) — La bancada legislativa de Unión por la Esperanza (UNES) de Ecuador, cuyo máximo líder es el exmandatario Rafael Correa (2007-2017), afirmó... 26.10.2021, Sputnik Mundo

Pandora Papers ¿el fin del secretismo bancario? La filtración más grande de archivos de paraísos fiscales en la historia tiene repercusiones en América Latina.Tres presidentes en funciones se vieron involucrados en el escándalo. Telescopio analizó el caso con el sociólogo español radicado en Ecuador Decio Machado y a los analistas políticos Javiera Arce de Chile y Clayton Mendonca Filho, de Brasil.

"Le mintió al país diciendo que no tiene bienes y capitales en paraísos fiscales (…) La Gaceta Oficial de Panamá dice que el presidente Guillermo Lasso en el año 2020 hizo las transferencias de sus acciones en la empresa Prieto Overseas S. A. a sus hijos en una nueva empresa offshore llamada Banissi Internatioanl Fundation", dijo en conferencia de prensa la legisladora de ese bloque Mónica Palacios.Según la asambleísta, Lasso mintió al país en la declaración jurada para ser candidato presidencial pues afirmó que no tenía bienes en paraísos fiscales.Palacios afirmó que el traspaso se hizo el 10 de septiembre de 2020 y la resolución se registró en la Gaceta Oficial de Panamá el 19 de octubre de ese año.La documentación fue entregada a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, que investiga los denominados Papeles de Pandora.Según los Papeles de Pandora, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Lasso se deshizo de un entramado de empresas offshore que tenía en paraísos fiscales antes de ser candidato a la Presidencia de su país.Los registros filtrados muestran que Lasso transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después de que el parlamento de Ecuador aprobara una ley que prohíbe a los funcionarios públicos mantener activos en paraísos fiscales.Lasso asumió el Gobierno el pasado 24 de mayo, tras vencer, en abril, en la segunda vuelta electoral a Andrés Arauz, candidato del expresidente Correa.Lasso habría tenido hasta 14 sociedades financieras en Panamá y Estados Unidos.En días pasados, el presidente ecuatoriano dijo que, como lo afirmó la investigación Papeles de Pandora, nueve empresas offshore que tuvo en el pasado fueron disueltas y que no tiene tampoco ninguna relación de propiedad o administración con los fideicomisos estadounidenses Bretten Trust y Liberty Trust ni con el Banco panameño Banisi.

