Haití enfrenta parálisis por huelga contra la inseguridad y la crisis de combustible

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — La capital de Haití amaneció en huelga contra la inseguridad y la escasez de combustible, con sus calles vacías, negocios cerrados... 26.10.2021, Sputnik Mundo

Por segunda jornada consecutiva las escuelas están cerradas, también varias instituciones públicas en un paro promovido por diversas uniones sindicales, para denunciar la escalada violenta que sacude al país.Organizaciones de derechos humanos revelaron que los secuestros se triplicaron de julio a septiembre, con respecto a los meses precedentes, mientras las bandas armadas controlan actualmente el 40% del territorio de la capital.El control de las pandillas limita a su vez el acceso a los combustibles, afectando de manera particular al sector sanitario que ya amenazó con cerrar centros de salud, ante la imposibilidad de reabastecer sus reservas.Además de los hospitales privados, Médicos sin fronteras también anunció que de persistir la situación actual deberán reducir sus actividades y restringir los criterios de admisión en los próximos días en el hospital de Trauma y Quemaduras de Tabarre.Naciones Unidas, por su parte, alertó que la atención de más de 300 niños, 45 embarazadas y 70 pacientes con necesidad de soporte vital se afectará si las instituciones sanitarias no pueden acceder a los combustibles.En este contexto crítico, las pandillas exigieron un pago de 50 millones de gourdes (casi 500.000 dólares) para permitir el acceso a las terminales petroleras, pese a que el Gobierno anunció que estableció un corredor para los camiones cisterna.El 25 de octubre los empleados de la terminal de Varreaux, en la salida norte de Puerto Príncipe, no pudieron acceder al sitio, por el accionar de las bandas armadas que descargaron armas automáticas en las inmediaciones.Mientras, la situación continúa empeorando, y la principal empresa telefónica y de Internet del país, Digicel, confirmó que 300 de sus 1.500 emplazamientos funcionan de manera irregular por la falta de combustible.

