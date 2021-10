https://mundo.sputniknews.com/20211026/el-tribunal-supremo-de-espana-rechaza-el-recurso-de-hugo-carvajal-contra-su-extradicion-1117536010.html

El Tribunal Supremo de España rechaza el recurso de Hugo Carvajal contra su extradición

MADRID (Sputnik) — El Tribunal Supremo de España rechazó el recurso presentado por el exmilitar venezolano Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia de su país... 26.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-26T17:15+0000

2021-10-26T17:15+0000

2021-10-26T17:18+0000

españa

europa

tribunal supremo de españa

hugo carvajal

"La Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de Hugo Armando Carvajal Barrios contra el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprobó su entrega", informó el alto tribunal a través de un breve comunicado.El Supremo adelantó el sentido de su decisión, pero la sentencia no se publicará hasta próximos días, por lo que se desconocen los argumentos jurídicos esgrimidos por los magistrados.Esta decisión cierra una de las múltiples vías abiertas por Carvajal para retrasar su entrega, que fue acordada por la Audiencia Nacional en noviembre 2019. Sin embargo, la extradición sigue en suspenso en estos momentos.El 20 de octubre los magistrados de la Audiencia Nacional —el órgano encargado de su proceso de extradición— ordenaron hacer efectiva su entrega para ser juzgado por delitos de terrorismo y narcotráfico en EEUU.En un inesperado giro de guion, cuando la entrega parecía inminente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió suspender la entrega debido a defectos de forma en sus propios autos.En concreto, el defecto de forma se remite a un auto de hace más de un año en el que la Audiencia rechazaba un escrito de nulidad presentado por la defensa de Carvajal, pero accedía a estudiar una petición dirigida a obtener garantías de que no se le impondrá cadena perpetua en EEUU, algo que todavía no se hizo.En consecuencia, la Audiencia paralizó la entrega "en aras de la tutela judicial efectiva" de Carvajal. Está previsto que la Sala de lo Penal se reúna el 29 de octubre para estudiar la petición pendiente y subsanar el defecto de forma.

europa, tribunal supremo de españa, hugo carvajal