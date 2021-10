https://mundo.sputniknews.com/20211026/el-presidente-de-alemania-entrega-a-merkel-notificacion-sobre-el-fin-de-su-mandato-1117540420.html

El presidente de Alemania entrega a Merkel notificación sobre el fin de su mandato

El presidente de Alemania entrega a Merkel notificación sobre el fin de su mandato

BERLÍN (Sputnik) — El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, entregó a Angela Merkel una notificación sobre el final de su mandato como canciller... 26.10.2021, Sputnik Mundo

Con motivo de la pandemia de coronavirus, a la cita asistió un número limitado de invitados y periodistas. Steinmeier también hizo entrega de avisos de fin de su mandato al vicecanciller Olaf Scholz, a los ministros del Gobierno de Merkel y al titular Federal de Asuntos Especiales en el cuarto gobierno de coalición de la canciller alemana, Helge Braun.El Bundestag (Parlamento alemán) de la 20ª convocatoria celebró en Berlín una sesión constituyente. Los diputados eligieron al nuevo presidente del Bundestag, Berbel Bas, de 53 años (Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD)."Querida señora canciller Angela Merkel, para usted terminan los 16 años de su gobierno. Incluso si esto, como sabemos, no fuera un período sin precedentes en el poder, ¡esos años no han tenido precedentes! ", dijo Steinmeier en la ceremonia solemne.Anteriormente, Steinmeier solicitó que a Merkel siguiera ejerciendo su cargo de canciller hasta la elección de su sucesor.Steinmeier expresó a Merkel su agradecimiento por la labor efectuada durante los 16 años de su poder, que estuvieron "marcados en gran parte por crisis y conmociones"."Fueron años de grandes crisis: la crisis financiera y económica al inicio de su mandato, la crisis europea en su segundo mandato, la gran crisis migratoria humanitaria en su tercer mandato y, finalmente, la crisis provocada por el coronavirus. Años por los que obtuvo respeto, el honor e incluso el afecto por nuestro país, en Europa y en todo el mundo. Pero sobre todo se ganó la confianza de los ciudadanos de nuestro país", agregó el presidente.Según el político, cualquier persona que quiera expresar su agradecimiento a Merkel por los "grandes servicios" ofrecidos a Alemania, debe tener en cuenta la principal tarea política que se propuso la canciller saliente, que consiste en el papel de Berlín como "mediador en el centro de Europa, rol que "mantendrá su importancia para Europa también en el futuro". El mandatario germano también recordó otros proyectos del Gabinete de Merkel, en particular, las casi 600 leyes relacionadas con mejoras para la sociedad, que contrarrestaron con éxito "las tendencias de división", así como "la crueldad y el odio", en particular, en las redes."Hoy quiero enfatizar que gracias a las compras europeas de vacunas, criticadas a menudo, se mantuvo la cohesión no solo a nivel nacional, sino además a nivel europeo. Para Europa, la lucha contra la pandemia y sus consecuencias fue y sigue siendo una cuestión (...) vital, y creo que, sin esas soluciones, Europa pudo haberse desintegrado", advirtió.El presidente alemán recordó que la "cohesión interna" de la UE sigue siendo "frágil", por lo cual cada nuevo Gobierno federal se enfrasca en "reducir las tensiones y coordinar los intereses en Europa".

