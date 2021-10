https://mundo.sputniknews.com/20211026/el-cultivo-de-flor-del-dia-de-muertos-un-trabajo-que-se-hereda-a-traves-de-generaciones-1117544556.html

El cultivo de flor del Día de Muertos, un trabajo que se hereda a través de generaciones

26.10.2021

Hasta la década de los 90, México era uno de los productores principales de cempasúchil ya que lo exportaba. Actualmente, según los datos del Instituto de Biología de la UNAM, China domina el 75% del mercado y produce miles de toneladas de flores que se usan principalmente en la industria de alimentos para dar color al huevo y a la carne de pollo.Aunque sólo es para uso ornamental, la producción anual mexicana puede ir de las 13.000 a las 20.000 toneladas con una derrama económica superior a los 100 millones de pesos (5 millones de dólares). Esto sin contar otros usos que se le dan por temporada como la preparación de pulque y helado de cempasúchil.En este sentido, Puebla es el estado que mayor cantidad de cempasúchil produce en México con un promedio anual de más del 75% de la producción total, seguido de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí.En la Ciudad de México, Xochimilco es uno de los lugares idóneos para conseguir flores de cempasúchil directamente con los productores de la zona chinampera y en medio de un ambiente de fiesta con ferias en la explanada de la alcaldía y eventos de temporada en las trajineras.Pandemia no frenó producción ni ventaPor ello no es sorpresa que, a siete días del Día de Muertos, miles de personas se reúnan en el mercado de plantas de Madreselva en Xochimilco capitalino para adquirir flores de cempasúchil que van de los 10 a los 20 pesos (0,5 a un dólar), entre carretas y camionetas llenas de plantas que recorren los diferentes puntos de venta en la alcaldía, entre los más famosos el mercado de plantas de Cuemanco, el de San Juan Acuexmomatl y el ubicado en el Centro Deportivo de Xochimilco.En entrevista para Sputnik, Ana Reyes, con 18 años de experiencia en el cultivo en la zona chinampera, reconoce que el año pasado, a pesar de la pandemia, lograron vender todas las plantas que sembraron, unas 15.000 unidades, aunque con la reactivación de este año esperan vender una producción de poco más de 20.000 plantas.El proceso de cultivo en las chinampas, explica la experta, puede tardar hasta seis meses con semillas que ellos mismos van recolectando de sus cosechas anteriores, en un trabajo que involucra a toda la familia y que se hereda a través de generaciones. Consiste en plantar la semilla, traspasarla y darle los cuidados necesarios para que broten sus icónicas hojas.Para productores como Juan Manuel Chávez Muñoz, con 27 años de experiencia y dueño de la empresa Ecoflor Viveros, el año pasado fue bastante complicado a pesar de que lograron la venta de las 5.000 flores de cempasúchil que anualmente produce.Para este 2021, y el marco de la reactivación económica de la Ciudad de México, el Gobierno capitalino implementó el programa Altépetl, el cual contó con un presupuesto de más de 100 millones de pesos (5 millones de dólares) para el cultivo de 2,8 millones de flores de cempasúchil, principalmente en Xochimilco y Tláhuac.No obstante, este tipo de apoyos no llega a todos y, de acuerdo con Chávez Múñoz, la mayoría de las veces sólo se usa para el lucro.Por ello, confiesa, prefiere operar con sus propios recursos y reinvertirlos con el apoyo de toda la familia."Yo he optado por mis propios medios, con el apoyo de la familia, vas haciendo un dinerito extra, y ahorita en la venta de cempasúchil, no creas que todo lo que vendemos es para nosotros; agarramos un 20% para reinvertir, estoy hablando de compra de tierra, compra de macetas, de la misma semilla y el pago de los trabajadores que tengo".Festival del CempasúchilA pesar de la enorme producción de flores en el territorio mexicano y su significado cultural, el principal productor de dicha planta es China con tres cuartas partes de la producción mundial, mientras que países como Estados Unidos y Holanda son naciones reconocidas por exportar grandes cantidades de semillas del también llamado "clavel de la India".Según datos del Gobierno de Puebla esta entidad federativa es uno de los estados con mayor producción de flores de cempasúchil ya que en este año alcanzó un total de 15.070 toneladas de flores. En zonas como Xochimilco y Tláhuac se espera una producción de casi cuatro millones de plantas y una derrama económica de más de 152 millones de pesos (7,6 millones de dólares).La relación del cempasúchil con lo mexicano es innegable, y ha permanecido en el imaginario nacional desde hace siglos, pues incluso existen leyendas prehispánicas que explican el origen de la planta, como aquella en la que se menciona que Xóchitl, una joven náhuatl, se convirtió en flor por obra Tonatiuh, el dios del sol, para permitirle estar siempre junto a su amado, Huitzilin, quien murió en una guerra. El relato cuenta que Xóchitl, una vez convertida en flor, no se abrió hasta que Hutizilin, en forma de colibrí, la reconoció, dando pie a la creencia de que, mientras su amor perdure, florecerá el cempasúchil en México.Basta con asistir al Festival del Cempasúchil en la Ciudad de México para comprobar cómo esta planta es fundamental para el Día de Muertos, no sólo por la cantidad de productores que disponen sus plantas en el Bosque de Chapultepec, sino también por la enorme cantidad de personas que se toman selfies junto a las 260.000 flores colocadas a lo largo del Paseo de la Reforma y hacen de la muerte un motivo de fiesta y celebración.

