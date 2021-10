https://mundo.sputniknews.com/20211026/el-colectivo-autogestivo-de-jovenes-detras-de-las-famosas-monedas-de-amlo--1117549968.html

El colectivo autogestivo de jóvenes que está detrás de las famosas monedas de AMLO

Las monedas con el rostro del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, levantaron polémica e incluso fueron blanco de memes, pero detrás de la... 26.10.2021, Sputnik Mundo

Marcos García tiene 22 años, es estudiante de matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y uno de los cinco jóvenes que conforman el comité de la Casa Acuñadora Emiliano Zapata, la creadora de las monedas con el rostro de López Obrador y las cuales han desatado todo tipo de comentarios. En entrevista con Sputnik, el joven señala que en la casa no solamente se producen las ahora famosas monedas conmemorativas, también se hacen aretes, anillos y cualquier producto que se puede crear a partir del acero, niquel o zinc, las tres materias primas con las que trabajan. Todos los integrantes del comité, como ellos se llaman, son estudiantes del nivel medio superior o superior y sus edades oscilan entre los 19 y los 25 años. Ellos han aprendido el oficio con ayuda de tres ingenieros que les proveyeron las máquinas necesarias para el trato de los minerales que utilizan para hacer los productos que ofertan. Es a partir de las ganancias que se generan que los jóvenes, originarios de Oaxaca, Chiapas, el Estado de México y Puebla, el estado en donde comenzó a operar la acuñadora la cual decidió mudar sus talleres a la Ciudad de México tras el terremoto del 2017 debido a que la embajada multicultural del estado quedó en ruinas tras el desastre natural, que los aprendices pueden sostener sus estudios. "La iniciativa nace de la falta de empleo que existía y que existe para los estudiantes, somos de la UNAM y del IPN (...) Eran necesarios abrir estos espacios", explica.En esta empresa no hay patrones ni sueldos fijos, explica Marcos. Cada quien gana lo que trabaja en los talleres y si algún proyecto ocupa la colaboración de todos, las ganancias se dividen en partes iguales. "Yo trabajé en muchos lugares para costear mis estudios y no fue suficiente entonces busqué un camino. Aquí no hay un dueño, sino el dueño aquí es el comité que son los trabajadores", señala. El joven apunta que la forma de organización de la casa acuñadora es también "una fuerte crítica hacia el capitalismo". Sobre las polémicas monedas que tienen el rostro de López Obrador, Marcos explica que estas se crearon como un homenaje al mandatario mexicano por la importancia que le ha dado su gobierno al beneficio de los trabajadores. "Aunque AMLO no está en contra del capitalismo, sí le da importancia al trabajador y también a las empresas del estado", asegura. Sobre la venta de las monedas conmemorativas por los tres años de gobierno de López Obrador, Marcos señala que la aceptación ha sido "increíble", pero también señala que la empresa Mercado Libre canceló esta semana los pedidos realizados por la plataforma sin razón alguna, por lo que, por el momento, la entregas solamente se hacen de forma personal en la capital mexicana y Puebla.

