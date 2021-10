https://mundo.sputniknews.com/20211026/bienvenida-natasha-natalia-oreiro-se-suma-a-la-familia-rusia-1117533887.html

'¡Bienvenida, Natasha!': Natalia Oreiro se suma a la familia Rusia

'¡Bienvenida, Natasha!': Natalia Oreiro se suma a la familia Rusia

Natalia Oreiro, a quien llaman cariñosamente 'Natasha' en Rusia, acaba de recibir la ciudadanía de este país euroasiático. 26.10.2021, Sputnik Mundo

"Conceder la ciudadanía de Rusia a Oreiro Iglesias, Natalia Marisa, nacida el 19 de mayo de 1977 en Uruguay, junto con su hijo Mollo Oreiro, Merlín Atahualpa, nacido el 26 de enero de 2012 en Argentina", se lee en un decreto firmado por el presidente ruso, Vladímir Putin.Un decreto que ha cumplido el sueño de esta célebre actriz y cantante uruguaya, quien se hizo famosa y adorada en Rusia a partir del estreno, en 1999, de la telenovela argentina 'Muñeca Brava'.Oreiro realizó un sinnúmero de conciertos en esta nación, donde su popularidad nunca ha dejado de crecer, algo reflejado perfectamente en el documental 'Nasha Natasha'.Esta obra, presentada en Moscú en 2016, narra el día a día de esta uruguaya, radicada en Argentina, durante su gira musical por 16 ciudades rusas en 2015, cuando recorrió miles de kilómetros en tan sólo un mes. Entre otros episodios, la película ofrece fragmentos de sus actuaciones, emotivas escenas de sus encuentros con los fans, dispuestos a pasar horas bajo la nieve y en medio del frío invernal para recibir el tren transiberiano en el cual su ídola viajaba por Rusia.Oreiro ha declarado repetidamente su apego a Rusia, apoyando al país a cada instante, en particular, grabando la canción 'United by Love' en tres idiomas –inglés, español y ruso– para el Mundial 2018 que se celebró en este inmenso país.La artista también se manifestó a favor de inmunizarse contra el COVID-19 con la vacuna rusa Sputnik V, mostrándose crítica con cómo "Hollywood, su forma de construir la imagen rusa", repercutió en la confianza que la gente tiene sobre el biológico ruso."Yo crecí viendo películas norteamericanas, donde los rusos siempre eran los malos. Y eso está tan metido en nuestra cultura y no es real porque si estamos hablando de política no hay buenos ni malos en ningún lado. Entonces, me parece que, además, desconocer que los científicos rusos son de lo mejor que hay en el mundo, es desconocer la historia", aseveró.Hace unos meses, en ocasión del Día Nacional de Rusia, Oreiro publicó un mensaje en Twitter en el que lucía un 'kokoshnik' rojo, el tocado tradicional, para felicitar a los rusos con ocasión de la fiesta. "Rusia para mí también es mi patria. ¡Los amo!", fue lo que dijo la artista, quien comentó a la prensa en junio de 2020 que había presentado los documentos necesarios para pedir la naturalización de este país, ya que "no existe otra extranjera más rusa", según sus propias palabras.Oreiro bromeó también que sería "más rusa que Gerard Depardieu", el actor francés quien recibió la ciudadanía rusa en 2013. Vladímir Putin también le concedió la ciudadanía a Steven Seagal, colega estadounidense de Depardieu.Es decir, crece y crece la familia Rusia, donde millones de sus ciudadanos dan la calurosa bienvenida a su flamante compatriota.

