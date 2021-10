https://mundo.sputniknews.com/20211026/amlo-senala-que-quitar-prision-por-facturas-falsas-es-proteger-la-corrupcion-y-a-una-minoria-1117520915.html

AMLO señala que quitar prisión por facturas falsas "es proteger la corrupción y a una minoría"

AMLO señala que quitar prisión por facturas falsas "es proteger la corrupción y a una minoría"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de quitar la prisión preventiva... 26.10.2021, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano señaló que la decisión del máximo órgano de justicia en México es seguir protegiendo a una minoría. "Que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos", agregó el presidente, quien destacó que antes de que llegara al poder la corrupción no se consideraba como delito grave. El mandatario de México señaló que banqueros y grandes empresarios que realizan fraudes fiscales son "delincuentes de cuello blanco" y que la Suprema Corte no permite que "los fifís vayan a la cárcel".El 25 de octubre, ocho ministras y ministros mexicanos determinaron que es inconstitucional el artículo 5 del decreto que establece como amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal.Consideraron que la ley impugnada por senadores opositores también contraviene a la Constitución mexicana el artículo 167 del Código de Procedimientos Penales que prevé la prisión preventiva oficiosa para los delitos mencionados de contrabando y defraudación fiscal.

