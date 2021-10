Víctor Trujillo afirma que la realidad "le pisa la sombra" a AMLO

"Ahora que fuimos a las montañas, unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos; la pregunta que me hacían: '¿Viene a ver lo de la vent de las niñas, lo de la prostitución de niñas? No, no vengo a ver eso porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla'", sostuvo López Obrador.