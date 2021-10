https://mundo.sputniknews.com/20211025/sudan-otra-vez-un-golpe-de-estado-1117494999.html

Sudán, otra vez un golpe de Estado

Segunda intentona golpista en Sudán en poco más de un mes. Mientras, el presidente de EEUU, Joe Biden, sigue desatando polémicas y escándalos internacionales... 25.10.2021, Sputnik Mundo

Golpe en SudánLa República del Sudán amaneció este lunes con una intentona golpistala, la segunda en poco más de un mes. El primer ministro sudanés, Abdalla Hamdok, tras su negativa a apoyar el golpe, fue trasladado por militares a un lugar desconocido.Se supo que, además del primer ministro, varios miembros de su gabinete y representantes civiles del Consejo Soberano de Sudán fueron detenidos por militares y se encuentran en paradero desconocido.Pasadas unas horas, el presidente del Consejo Soberano de Sudán, Abdel Fattah al Burhan, disolvió el organismo que encabeza y el Gobierno tras el arresto del primer ministro y otros altos funcionarios por parte de los militares. "Decreto el estado de excepción en todo el país [...] así como disuelvo el Consejo Soberano y el Gabinete de Ministros", dijo Al Burhan en una alocución transmitida por la televisión.Conviene recordar que el Consejo Soberano de Transición es un organismo cívico-militar que había sido instaurado en agosto de 2019, cuatro meses después del golpe de Estado que derrocó al presidente Omar al Bashir.Tras la caída del mandatario que gobernó tres décadas, los golpistas del Consejo Militar de Transición y la principal alianza opositora, Fuerzas de la Libertad y el Cambio, firmaron una declaración constitucional que allanaba el camino al proceso de reformas políticas e institucionales en el país. El 21 de septiembre el país vivió un fallido intento golpista que terminó con la detención de unos 40 oficiales, supuestamente seguidores de Al Bashir. Tras la asonada, las tensiones se iban agravando entre los civiles y los militares.Al Burhan anunció también que las Fuerzas Armadas continuarán la transición democrática hacia la entrega del poder a un Gobierno civil y que las elecciones generales se llevarán a cabo en julio de 2023.El Ministerio de Información de Sudán acusó al jefe del Consejo Soberano del país, Abdel Fattah Al Burhan, de un golpe militar después de que este decretara el estado de emergencia y anunciara la disolución del Gobierno. "El teniente general Abdel Fattah Al Burhan anunció la toma del poder como resultado de un golpe militar", dijo el Ministerio de Información.Las detenciones del primer ministro y otros funcionarios desataron una ola de protestas en la capital sudanesa, Jartum, y otras ciudades que han dejado, según un grupo de médicos opuestos al Ejército, al menos 12 heridos por disparos. Mientras, el aeropuerto de Jartum ha sido cerrado y el Ejército ha bloqueado las entradas a la capital, los puentes y las calles principales.Los ciudadanos sudaneses rechazan un golpe militar y se proponen librar la lucha contra él por todos los medios civiles, declaró la ministra de Exteriores del país, Mariam al Sadiq, al canal televisivo al Arabiya. Este golpe, considera la canciller, "carece de lógica y beneficio". Al intervenir como uno de los líderes del partido Umma (Partido Nacional), al Sadiq informó sobre los contactos del partido con todas las partes para resolver la crisis.Biden, o ¿todo lo que está mal?Desde que puso un pie en la Casa Blanca, el demócrata se ha lucido. Desde llamar "asesino" a su par de Rusia, Vladímir Putin, a prácticamente declararle la guerra a China a cuenta de Taiwán, pasando por la peor traición contra Francia, su más antiguo aliado, o ejecutar una huida furibunda de Afganistán dejando a sus aliados en medio del fuego cruzado.La última gran ocurrencia del mandatario estadounidense, la soltó en un 'town hall' –un encuentro con votantes estimulado por la cadena CNN. Cuando su moderador, el periodista Anderson Cooper le preguntó si iría a la defensa de Taiwán en caso de una agresión por parte de China, Biden respondió: "Sí, tenemos un compromiso", el "compromiso de EEUU para asistir a Taiwán en el mantenimiento de su capacidad defensiva"."En definitiva no deja de ser un discurso en dos direcciones", reflexiona al respecto el Dr. en Historia y Dr. en Derecho José Luis Orella. "Por una parte, un discurso a nivel interno, hay 'ciertos públicos' norteamericanos que denotan esa hipersensibilidad patriótica y ese mensaje un poco mesiánico de los EEUU, que lo tiene muy aglutinado el Partido Republicano, y que el Partido Demócrata también quiere participar de ello. Entonces no quiere que el 100% de ese discurso, que podemos denominar con un sentimiento muy patriótico-mesiánico, quede monopolizado por el Partido Republicano, pues significan votos"."En un segundo aspecto, de calmar un poco a los aliados. Hemos estado hablando de la nefasta imagen que está dando EEUU a muchos de sus aliados tradicionales que los ha dejado abandonados: hemos visto la retirada de Afganistán, los temas de Oriente Próximo. En definitiva, la imagen de que cualquiera que colabore, o intente ser amigo de EEUU, como no sea anglosajón, lo tiene claro", ironiza Orella y puntualiza: "encima de que los tratan mal y los discriminan, los dejan a los pies de los caballos".Llaman a "recuperar" y "actualizar" ideales perdidos del socialismo ante crisis de globalizaciónRecuperar y actualizar ideales perdidos del socialismo. Es lo que plantea el escritor español Víctor Sombra ante la crisis de la globalización, reflejada en esferas como la sanidad, la vivienda o el fanatismo religioso. El novelista expone sus reflexiones al respecto a través de los ensayos narrativos que componen su libro 'Cuarto de derrota'.En conversación con Sputnik sobre esta obra, Sombra subrayó que "no se trata necesariamente de hacer un canto nostálgico a lo que fue el socialismo, sino ver un poco qué elementos se han perdido de esos ideales, cuáles pueden recuperarse y pueden traducirse de otra forma, y de actualizarse en el nuevo contexto" a fin de "hacer una nueva construcción de algo que no puede ser sólo el mercado, no puede ser sólo individual", habiendo necesidad de "una nueva proyección de lo colectivo y lo público".Según el autor, su libro "puede interesar a todas aquellas personas que les interesen los desafíos de la humanidad" derivados de la crisis de la globalización, "a todas las personas que quieran expliсar estas cuestiones y hacerlo en compañía también, no sólo de políticos, sino también de científicos e incluso de literatos", donde lo que hace 'Cuarto de derrota' es "traer o juntar en el análisis el punto de vista científico con el punto de vista político y con el punto de vista literario".Otoniel, el narco colombiano del Clan del Golfo ¿capturado sorpresivamente o negoció una entrega controlada?Este 23 de octubre, las fuerzas de seguridad de Colombia capturaron a Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el narco más buscado de Colombia, jefe del Clan del Golfo y quien será extraditado a EEEUU.Las imágenes de su captura provocaron serias dudas entre muchos. ¿Su arresto se logró por un asedio militar o fue una entrega controlada? Sobre este tema conversamos con el periodista colombiano Rober Vivas.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

