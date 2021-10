https://mundo.sputniknews.com/20211025/son-capaces-los-misiles-ucranianos-de-alcanzar-moscu-1117490473.html

¿Son capaces los misiles ucranianos de "alcanzar Moscú"?

¿Son capaces los misiles ucranianos de "alcanzar Moscú"?

Ucrania ha anunciado que trabaja en el desarrollo de misiles capaces de ejercer presión sobre Rusia. Pero, ¿son realmente capaces de llegar a la capital rusa... 25.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-25T16:51+0000

2021-10-25T16:51+0000

2021-10-25T16:51+0000

internacional

rusia

ucrania

misiles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1116644623_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_bfa9035575dffec3d18efbecc1adaf50.jpg

Oleksiy Arestovich, asesor independiente del director de la oficina del presidente ucraniano y secretario de prensa de la delegación de Kiev en el Grupo de Contacto Trilateral para el Donbás, consideró que el presidente ruso terminará provocando el lanzamiento de misiles ucranianos hacia Moscú.¿Debe Rusia preocuparse?Según Ígor Korotchenko, editor en jefe de la revista Natsionalnaya Oborona —Defensa Nacional, en traducción libre—, tales amenazas no están respaldadas por el potencial militar-industrial real del país. A día de hoy, Kiev no tiene los recursos y la capacidad para iniciar la producción en masa de misiles tácticos operacionales, señaló el experto militar.Para el político ucraniano Volodimir Oleinik, lo que busca Arestovich con su afirmación es únicamente "causar distracciones, contar fábulas". Oleinik coincide en que Ucrania no posee tales misiles y que estas armas no se han desarrollado, ni fabricado en serie en el país.Oleinik no descarta, sin embargo, que Estados Unidos suministre armas a Ucrania."La base militar en Ochákiv, supuestamente para Ucrania, está siendo construida por especialistas estadounidenses por alguna razón y cualquier arma puede ser suministrada allí", concluyó el político al subrayar que es la OTAN la que intenta entrar en Ucrania en vez de aceptarlo en sus filas.

https://mundo.sputniknews.com/20211025/rusia-acoge-con-seriedad-el-probable-suministro-de-misiles-britanicos-a-ucrania-1117477957.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, ucrania, misiles