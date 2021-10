https://mundo.sputniknews.com/20211025/rusia-espera-que-youtube-restablezca-las-cuentas-de-los-proyectos-de-rt-en-aleman-1117478785.html

Rusia espera que YouTube restablezca las cuentas de los proyectos de RT en alemán

Rusia espera que YouTube restablezca las cuentas de los proyectos de RT en alemán

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú espera que se restablezcan las cuentas de los proyectos del canal RT en alemán en la plataforma de vídeos YouTube, declaró el... 25.10.2021, Sputnik Mundo

Al referirse a la cobertura de las elecciones, el diputado señaló que Google prohibió la divulgación en YouTube de cualquier contenido que cuestionara el resultado de los comicios en Estados Unidos y Alemania, pero esa regla no se aplicó con respecto a los procesos electorales en Rusia. Piskariov destacó que eso podría interpretarse como una muestra indirecta de "selectividad política y arbitrariedad"."Esperamos que la Federación de Rusia sea incluida en la lista de países donde no se puede cuestionar los resultados de los procesos electorales en la plataforma de vídeos YouTube", enfatizó.Según el político, Rusia también espera que Google elimine el contenido ilícito que presenta, en particular, los llamados a suicidios y a disturbios, la propaganda de drogas, el material extremista, los documentos de las organizaciones no deseadas. La compañía debe pagar ademas las multas por reclamos legales ya existentes, que ascienden a 32,5 millones de rublos (más de 446.000 dólares)."Insistimos en que la versión rusa de Google Maps esté acorde con la legislación y la Constitución rusas", continuó Piskariov, agregando que Crimea, Sebastopol y las islas Kuriles no figuran en ese recurso digital como parte de Rusia.En abril pasado, los parlamentarios de Rusia ya realizaron una videoconferencia con los representantes de Google y YouTube, en la que se acordó eliminar las violaciones existentes de la legislación rusa y volver a reunirse dentro de seis meses.A finales de septiembre, la directora de RT y del grupo mediático Rossiya Segodnya, Margarita Simonián, comunicó que YouTube eliminó dos canales en alemán pertenecientes a RT sin posibilidad de recuperarlos.Simonián expresó su convicción de que esa decisión fue impuesta por las autoridades de Alemania y propuso tomar medidas de respuesta similares, dirigidas contra medios de comunicación alemanes en Rusia.El Ministerio de Exteriores ruso también abogó por una respuesta simétrica y tachó de "agresión informativa sin precedentes" la eliminación de los canales de RT en YouTube.

