Partido oficialista peruano le advierte al Gobierno que no habrá más acuerdos

LIMA (Sputnik) — El congresista por el oficialista Perú Libre Waldemar Cerrón Rojas afirmó que no habrá "más pactos" con el Gobierno y lo acusó de no ser... 25.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

perú

congreso de perú

Este lunes 25 de octubre el Congreso de Perú analiza si se aprueba el gabinete propuesto por el presidente Pedro Castillo."Han estado ausente las grandes demandas del pueblo, cuya agenda parece ingresar al terreno de las promesas no cumplidas. (…) Ese nuevo Gobierno que hace el pacto para conseguir los votos debe ser coherente con lo que prometió (…) hoy es motivo de una gran preocupación que no diga nada sobre los últimos acontecimientos que marcaron la agenda política de estos días", agregó. La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mirtha Vázquez, pidió al Congreso la aprobación del gabinete para dar estabilidad y gobernabilidad en momentos "difíciles" para el país. Perú enfrenta en estos momentos una fuerte incertidumbre causada por problemas dentro de Perú Libre. El 16 de octubre la bancada oficialista ratificó en su postura de negar su respaldo al Gabinete Ministerial nombrado por el presidente Pedro Castillo. El partido denunció que el Gobierno está siendo copado por "fuerzas centroderechistas" que no están alineadas con los objetivos e ideología de Perú Libre, una organización de izquierda marxista leninista. El gabinete compuesto por 19 ministros debe ser aprobado por la mitad más uno del Congreso, integrado por 130 legisladores. Si el Congreso rechaza al gabinete, el presidente tendrá que recomponer su equipo.

perú

